Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

haberi: 'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

'den haberleri gelmeye devam ediyor. Takımın tecrübeli isimleri tüm oyuncuları bir araya getirerek gidişatı olumlu yöne çevirmek için toplantı yaptı. Sakatından yedeğine kadar bir araya gelen oyuncular 'Herkes hocayı eleştiriyor, çok daha fazla çalışmamız lazım, herkesin Trabzonspor maçında galibiyete inanması lazım' şeklinde görüş bildirdiler. , ve , 'a destek verdi! İşte son dakika haberinin detayları...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 25.2.2021 17:22 Son Güncelleme: 25.2.2021 17:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

... Sarı lacivertlilerde tüm hesaplar Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak üzere yapıldı. 'deki son dakika gelişmelerini Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir aktardı. Başarının hep birlikte çalışarak ve inanarak geleceğini ifade eden oyuncular herkesin gidişatı olumlu duruma getirmek için mücadele etmesi gerektiği hakkında fikir birliğine vardılar. Son dakika bilgisine göre Pelkas'ın Trabzonspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE OYUNCULAR TOPLANDI! 'FATURAYI HOCAYA BIRAKMAYIN'

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'deki gelişmelerini aktardı. Futbolcuların iç hesaplaşma yaptıklarını dile getiren Volkan Demir, ortada bir olumsuz durum varsa hep birlikte yükü omuzlamak gerektiğinin konuşulduğunu vurguladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

FUTBOLCULAR İÇ HESAPLAŞMA YAPTI!

Fenerbahçeli futbolcular iç hesaplaşma yaptı. 'Faturayı bir kişiye bırakarak başarı gelmez. Tabloyu olumluya çevirmek için çok önemli bir fırsat var. Bunu tek başına hoca yapamaz.' görüşleri öne çıktı.

'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımla yaptığı toplantıların ardından futbolcular kendi içlerinde bir araya geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

Sakatından hastasına kadar tam kadro olarak bir toplantı yapıldı. Son 3 lig maçında alınan 2 yenilginin sorumluluğunun ne hocaya ne de başkasına atılamayacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Takımın Ozan, Gökhan ve Caner gibi tecrübeli isimleri, böyle süreçlerde suçu başkasına atmanın en kolay yol olduğunu belirtirken "Ancak başarı böyle gelmez. Başarı ortada olumsuz bir tablo varsa da faturayı birlikte üstlenmekle gelir. Şimdi herkes hocamızı eleştiriyor. Bu tabloyu hoca tek başına değiştiremez. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor" dediler.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

Futbolcular, Aralık sonu başlayan galibiyet serisiyle yakalanan olumlu havanın 3 maçta dağıldığına dikkat çekerken "Bu süreçte çok şanssızlıklar da yaşadık. Ancak önümüzde önemli bir fırsat var. Trabzonspor deplasmanında kazanarak yeniden ligin sonuna kadar sürecek bir olumlu tablo ortaya koyabiliriz. Ancak önce herkesi buna inanması gerekiyor" şeklinde konuştular.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

DİNAMO SOSA

35 yaşındaki Sosa, Göztepe maçında takımın en çok koşan ismi oldu. Trabzonspor maçında oyun liderliği yapacak Arjantinli'nin en büyük yardımcısı ise Pelkas olacak.

'de mağlubiyetle biten Göztepe maçında dikkat çeken en önemli nokta Jose Sosa'nın istatistikleri oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

35 yaşındaki oyuncu Göztepe mücadelesinde 12 bin 500 metre ile takımın en çok koşan ismi oldu. Topu rakipten 10 kez geri kazanan Arjantinli yıldız, işin savunma boyutunda hayli başarılıydı. Toplam pas ve isabetli pas gibi istatistiklerde de takım lideri olan Sosa, 4 ortasında 2 isabet sağlayarak bu alandaki yüzdesiyle de hücuma önemli katkı verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

YARDIMCILARI PELKAS

Trabzonspor deplasmanında Sosa 'nin oyun lideri olacak. Mesut'un kulübeden gelmesi beklenen mücadelede Sosa oyun kurma konusunda Bulut'un yetkilendirdiği 1 numaralı isim...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

Sosa ve Ozan savunmanın önünde ikili olarak hem atakları yönlendirecek hem de Trabzonspor orta sahasını karşılayacak. Bu ikiliye yardım edecek ismin ise Dimitris Pelkas olması bekleniyor. Yunan yıldız son maçta sakatlıktan kurtulmuş ve kubüleden gelerek süre almıştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...
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