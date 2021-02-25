Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Gökhan, Caner ve Ozan futbolcuları topladı! İşte toplantıdan çıkan sonuç...

FUTBOLCULAR İÇ HESAPLAŞMA YAPTI!

Fenerbahçeli futbolcular iç hesaplaşma yaptı. 'Faturayı bir kişiye bırakarak başarı gelmez. Tabloyu olumluya çevirmek için çok önemli bir fırsat var. Bunu tek başına hoca yapamaz.' görüşleri öne çıktı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımla yaptığı toplantıların ardından futbolcular kendi içlerinde bir araya geldi.