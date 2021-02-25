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Son dakika: Galatasaraylıları heyecanlandırdı! O paylaşıma yorum yaptı

Milan forması giyen milli futbolcumuz , her fırsatta 'a olan ilgisini gösteriyor. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa kalpli emoji koydu. Çalhanoğlu, daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade etmişti.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 16:32 Son Güncelleme: 25.2.2021 16:44 ABONE OL
Son dakika: Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylıları heyecanlandırdı! O paylaşıma yorum yaptı

İtalya Serie A takımlarından Milan'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yine Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Çocukluğundan beri sarı-kırmızı renklere gönül verdiğini ifade eden Çalhanoğlu, bir kez daha Galatasaray'la ilgili bir paylaşıma yorum yaptı.

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Instagram üzerinden bıraktığı yorumla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

AC Milan ile olan sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat için görüşmelerini sürdüren A Milli yıldız, Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı. Hakan'ın bu mesajına binlerce beğeni gelirken, birçok Galatasaray taraftarı da oyuncuyu sarı kırmızılı takıma çağırdı

27 yaşındaki oyuncu, daha önce birçok kez bir gün Türkiye'ye dönmesi durumunda Galatasaray'da oynamak istediğini ifade etmişti.

"GALATASARAY'I YAŞAMAK İSTERİM"

Gelecekte Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a olan tutkumu ve sevgimi hiçbir zaman saklamadım, saklayamam. Galatasaray'la inşallah bir gün buluşacağız. Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim." açıklamasını yapmıştı.

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Son dakika: Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylıları heyecanlandırdı! O paylaşıma yorum yaptı
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