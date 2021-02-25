Son dakika: Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylıları heyecanlandırdı! O paylaşıma yorum yaptı

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Instagram üzerinden bıraktığı yorumla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

AC Milan ile olan sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat için görüşmelerini sürdüren A Milli yıldız, Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı. Hakan'ın bu mesajına binlerce beğeni gelirken, birçok Galatasaray taraftarı da oyuncuyu sarı kırmızılı takıma çağırdı

27 yaşındaki oyuncu, daha önce birçok kez bir gün Türkiye'ye dönmesi durumunda Galatasaray'da oynamak istediğini ifade etmişti.