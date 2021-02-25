Son dakika: Sergen Yalçın Dorukhan'ın yerine Salih Uçan'ı istedi! Galatasaray da peşinde...

Bu sezon oynadığı oyun ve sergilediği performansla şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Beşiktaş, gelecek sezon için de planlar yapmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden Salih Uçan'ı talep etti. Salih'in Alanyaspor ile sözleşmesi Hziran ayında bitiyor. Bu sezon 28 maça çıkan Salih 3 gol atıp 4 asist yaptı.
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA HEDEF SALİH UÇAN! GALATASARAY DA DEVREDE...
Beşiktaş'ı bu sezon uçuşa geçiren isimlerden olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak için düğmeye basan yönetimin aklında bir isim daha var: Salih Uçan!
Hızlı oyunlarıyla tam da Sergen Yalçın'ın sistemine uyum sağlayan iki yabancı oyuncu için nabız yoklamaya başlayan yönetim, Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih Uçan'ı da kadrosuna katarak yeni sezonda da taraftarın gönlünü fetheden bir takım oluşturmanın peşinde.
27 yaşındaki oyuncunun kulübünden yıllık 10 milyon TL istediği ancak bunun kabul görmediği öğrenildi. G.Saray'ın da peşinde olduğu futbolcu daha kimseye 'Evet' demezken, Sergen Yalçın da Salih için bir hayli ısrarcı.
Dorukhan'ın sözleşme yenilememesi, Atiba'nın da sezon bitiminde futbola devam edip etmeyeceğinin net olmamasından dolayı yönetim de tecrübeli futbolcu için hazırlıklarını yapmaya başladı.
DORUKHAN CENK GÖNEN'İ HATIRLATTI!
Sezon sonunda kontratı bitecek olan Dorukhan Toköz için Beşiktaş teklifini yaparken, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'den oyuncuya ilginç bir hatırlatma geldi. Başkan Çebi, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor.
Beşiktaş, bir handır, futbolcularsa yolcudur. Teklifimiz orada duruyor. İstediği zaman gelip imzalayabilir. İmzalamazsa yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Kaleci Cenk Gönen de zamanında Beşiktaş'ı bıraktı. G.Saray'a gitti, forma giyemedi. Yurt dışına da gitti ama orada da doğru düzgün oynayamadan geri döndü" sözleriyle net konuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN ANLAMLI MAÇ
Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta 20 binden fazla taraftar önünde gösteri maçı yapmıştı. Siyah-beyazlılar, gelecek ay yine anlamlı bir etkinliğe imza atacak.
9 Mart Salı günü Vodafone Park'ta erkek futbol takımı ile kadın futbol takımı oyuncularından karma olarak kurulacak takımlar, yine 8 Mart Kadınlar günü için dostluk maçı oynayacak.