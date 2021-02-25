Son dakika: Sergen Yalçın Dorukhan'ın yerine Salih Uçan'ı istedi! Galatasaray da peşinde...

Bu sezon oynadığı oyun ve sergilediği performansla şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Beşiktaş, gelecek sezon için de planlar yapmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden Salih Uçan'ı talep etti. Salih'in Alanyaspor ile sözleşmesi Hziran ayında bitiyor. Bu sezon 28 maça çıkan Salih 3 gol atıp 4 asist yaptı.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA HEDEF SALİH UÇAN! GALATASARAY DA DEVREDE...

Beşiktaş'ı bu sezon uçuşa geçiren isimlerden olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak için düğmeye basan yönetimin aklında bir isim daha var: Salih Uçan!