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: 'nde son 16 tur kuraları belli oldu! ...

son 16 turu kura çekimi sona erdi. İsviçre'deki kura çekimine Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu da katıldı. Birazdan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçlanacak. Milli oyuncumuzun takımı Milan, Manchester United ile eşleşti!

Giriş Tarihi: 26.2.2021 15:14 Son Güncelleme: 26.2.2021 15:32 ABONE OL
Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tur kuraları belli oldu! Hakan Çalhanoğlu...

Dün akşam sonuçlanan maçların ardından bugün UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın takımı Lille kupadan elendi. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City de elenen takımlar arasında yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Manchester United ile eşleşti.

Son 16 tur eşleşmelerinde seribaşı olmayacak, ilk takım maçları iç sahada oynayacak. Maçlar 11 ve 18 Mart'ta oynanacak. Fikstür öğleden sonra belli olacak.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI!

AJAX - YOUNG BOYS

DYNAMO KIEV - VILLARREAL

ROMA - SHAKHTAR DONETSK

OLYMPİACOS - ARSENAL

DİNAMO ZAGREB - TOTTENHAM

MANCHESTER UNİTED - MİLAN

GRANADA - MOLDE

SLAVİA PRAG - RANGERS

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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tur kuraları belli oldu! Hakan Çalhanoğlu...
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