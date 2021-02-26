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evinde Gaziantep'i ağırlayacak!

Süper Lig'de 27. hafta maçında bugün evinde 'yı ağırlayacak. Saat 16:00'da başlayacak olan maçta 11'ler belli oldu. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 15:23 ABONE OL
Konyaspor evinde Gaziantep'i ağırlayacak!

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugünkü maçlarla başlıyor. Saat 16:00'da başlayacak olan maçta Konyaspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Maç öncesi Konyaspor'un 30 puanı bulunurken, Gaziantep FK'nın puanı ise 39.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Diomande, Sekidika, Jevtovic, Rahmanovic, Mılosevic, Cikalleshi

Gaziantep FK: Günay, Djılobodjı, Tosca, Jefferson, Moraıs, Olkowskı, Vetrih, Mirallas, Jefferson, Dicko

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Gaziantep FK ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Konyaspor (1B 2M), lig tarihinde en az dört kez karşılaştığı rakipleri arasında sadece Göztepe'yi mağlup edemedi (2B 5M).

Konyaspor'a rakip olduğu son altı resmi maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK (3G 2B), tek mağlubiyetini bu sezon Türkiye Kupası son 16 turunda bu statta aldı (2-1).

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Konyaspor, Nisan 2016'dan (4 maç) bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.

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Konyaspor evinde Gaziantep'i ağırlayacak!
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