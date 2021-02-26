Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması! "Nisan ayı final olabilir"

Süper Lig'in 27. haftasında geçen haftayı BAY geçiren Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u Larin, Aboubakar ve Ljajic'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek yeniden zirveye ortak oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemli bu tür maçları. Herkes mücadele ediyor. Herkesin bir hedefi var ligde. Bugün 3-0 olunca oyuncular maçı biraz rölantiye aldı. Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi" dedi.
Yalçın, "Herkesin hedefi var. Nisan ayı lig için final ayı olabilir. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak. İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız" diye konuştu.
Vida'nın sakatlığı hakkında konuşan Yalçın, "Vida'nın çok önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum ama doktorlarla henüz konuşmadım" ifadelerini kullandı.
YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Necip Uysal'ın yerine kart cezası sona eren Domagoj Vida'yı, Dorukhan Toköz'ün kırmızı kart cezasını Gençlerbirliği maçında tamamayan N'Sakala'yı, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ghezzal'ın yerine ise Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.
Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala'dan oluşturdu. Orta alanda Josef de Souza'yı oynatan Sergen Yalçın, hemen önünde N'Koudou, Atiba, Ljajic ve Larin'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.
GHEZZAL YEDEK KULÜBESİNDE
Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşısında attığı şık golle kilidi açan isim olan ancak yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal, Yukatel Denizlispor maçına yedek külübesinde başladı. Daha önce 2-3 hafta sahalarda uzak kalacağı düşünülen Cezayirli kanat oyuncusu, hafta içi yapılan antrenmanlarda çalıştı ve Denizlispor maçını kadrosuna dahil edildi.
VODAFONE PARK RENGARENK
Siyah-beyazlıların evi Vodafone Park pankartlarla donatıldı. Şampiyonluk yolunda takıma tribünde destek olamayan Beşiktaş taraftarı yaptıkları pankartlarla stadyumu süsledi. Oğuzhan Özyakup için "Maestro Ozi" pankartı yapan siyah-beyazlı taraftarların tribünlere astığı pankartlardan bazıları:
"Beşiktaş iyiyse biz de iyiyiz"
"Siyah en güzel Beyaz'da belli eder kendini"
"Bizi hep Beşiktaş sevdamızdan bildiler"
"İlkemiz Beşiktaş, ilkeden taviz intihar demektir"
"Şampiyonluk savaşımız daha yeni başlıyor"