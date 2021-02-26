Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması! "Nisan ayı final olabilir"

Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemli bu tür maçları. Herkes mücadele ediyor. Herkesin bir hedefi var ligde. Bugün 3-0 olunca oyuncular maçı biraz rölantiye aldı. Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi" dedi.