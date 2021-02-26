İki çok iyi kaleci, bir tık daha iyi Trabzonspor defans göbeği, tartışmasız çok daha iyi iki kanadı olan Trabzonspor hücum hattı, büyük kapışmanın olduğu orta sahada enerjisi daha yüksek bir ev sahibi, çok tartışılan ve 11'lerin en zayıf halkası olarak görülen santrforların randevusu olacak bu karşılaşma.