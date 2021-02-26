Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi çarpıcı yorum! "Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzon maçında..."

Son dakika: - maçı öncesi çarpıcı yorum! "'un kimyasını değiştirdiler! Trabzon maçında..."

Sabah gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak -, - ve - maçlarını yorumladı. Timurlenk, özellikle Trabzon'daki dev maç öncesi iki takım için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 07:33 Son Güncelleme: 26.2.2021 07:36 ABONE OL
Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

" derbisine 3 puan önde çıkan , pazar akşamı santra noktasına yürürken kendini 6 puan geride bulabilir.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

Bu büyük ihtimal, 'un takımı için stres kaynağı. Geçen hafta G.Saray'ın Alanya'da puan kaybı yapması ve 'nin evinde kazanması normal sonuç olurdu, tam tersi oldu. Şimdi Erol Bulut'un omuzlarındaki kazanma baskısı oyun planını da etkileyecek.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

Bulut, 'un hızlı kanatları ve eski öğrencisi Bakasetas karşısında geçiş oynar, topu rakibe bırakırdı ama Mesut Özil'li kadro üstündeki "Büyük takım topa sahip olur" baskısını yapanlar, Bulut'un da kimyasını değiştirdi.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

Sezonun ilk yarısında bütün derbileri kaybeden , yeni hocası ve orta sahadaki iki yeni adamı Berat ve Bakasetas ile Gustavo'nun olmadığı F.Bahçe orta sahasını çok zorlar.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

İki çok iyi kaleci, bir tık daha iyi defans göbeği, tartışmasız çok daha iyi iki kanadı olan Trabzonspor hücum hattı, büyük kapışmanın olduğu orta sahada enerjisi daha yüksek bir ev sahibi, çok tartışılan ve 11'lerin en zayıf halkası olarak görülen santrforların randevusu olacak bu karşılaşma.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

'un deplasmanında kazanırken yükselttikleri oyun kalitesi pazar akşamı da hayat bulursa 'un takımının işi zor.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

Beraberlik iki takımın da işine yaramıyor. İlk golü atanın her türlü kendi yarı sahasına yaslanıp rakibinin risk almasını bekleyeceği stratejisi çok bir 90 dakika bizi bekliyor...

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

GHEZZAL OYNARSA BEŞİKTAŞ, DENİZLİSPOR'U KOLAY ÇÖZER

Lig ve kupa trafiğinde tam da şarjı biterken bay hafta 'a ilaç gibi geldi. Yoğun programda orta sahanın yükünü çeken De Souza ve Atiba yorgun düşmüş, Larin sezon başını aratıyordu. Rıdvan ve Montero sakattı. Sergen Yalçın'ın ekibi son dönemde 5 puan kayıp yapmasına rağmen halen ligin en coşkulu ve dinamik futbolununu oynayan takımı.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

bugün forma giyerse 'u kolay çözerler. Geçen hafta 6 puanlık maçta Gençlerbirliği'ni deviren Denizli'nin 12 deplasmanda attığı gol sayısı 14... Bay haftada zirvede 'nin kaybını ekran başında izleyen , şimdi haftanın açılış gününde kazanıp bir kez daha ezeli rakiplerinin takılmasını bekleyecek.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

Sergen Yalçın'ın takımı bu 90 dakikanın ardından önümüzdeki hafta içinde oynayacağı Malatya deplasmanıyla zor bir fikstür serisine adım atacak. Kartal'ın Malatya, Gaziantep, lig ve kupada Başakşehir ile derbisinden alacağı sonuçlar, zirvedeki şampiyonluk yüzdelerinin yeniden hesaplanmasını gerektirecek. İstanbul takımlarına son 14 maçta kaybeden sanırım önündeki maçlara bakmalı...

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

GALATASARAY FABRİKA AYARLARINA DÖNECEK

'ın elendiği kupa maçında Alanyaspor'un taktiğini lig maçında emanet alan Fatih Terim'in stratejisi tuttu. İlk yarıda da maçın fişini çekebilirlerdi ama ikinci devrede topu göremedikleri dakikalarda Alanya'nın pozisyonlarında Muslera kalesinde devleşti diyemeyiz, 'güven verdi' deyip geçelim.

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

Malatya deplasmanından beri zorlu bir seriden kayıpsız çıkan sarı-kırmızılı takım, geçen sezon 8 maçlık galibiyet serisini yakaladığı dönemde olduğu gibi az gol yiyerek 3 puanları cebine koyuyor. Etebo ve Gedson ile orta sahada kadro derinliğini yakalayan Terim'in takımına karşı topa sahip olma üstünlüğünü ele geçirebilecek iki takım var ligde. Biri Alanya idi, diğeri .

Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzonspor maçında...

Bu da demektir ki , Erzurum maçında fabrika ayarlarına dönecek. Evinde sadece bir, deplasmanda ise 5 galibiyet alan karşısında Türk Telekom Stadı'nın zeminini ev sahibi takım ne kadar oynanabilir hale getirmiş göreceğiz. Yedek kalecisiyle sahaya çıkacak Mesut Bakkal'ın Hatayspor karşısında çok yavaş kalan defansını çözebilecek adamlar, elbette ki Onyekuru ve Mostafa Mohamed…

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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi çarpıcı yorum! "Erol Bulut'un kimyasını değiştirdiler! Trabzon maçında..."
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