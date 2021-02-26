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'dan Fenerbahçe'ye özel önlem yok...

'de son haftaların en formda takımı ve son haftalarda en çok eleştirilen Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında dengeleri değiştirebilecek olan bu karşılaşamda, Trabzonspor teknik ekibi, maç öncesinde oyunculara, "Kendi oyun planımızla oynayacağız, rakibe göre değil, kendi disiplinimizle sahada olacağız” uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 15:05 Son Güncelleme: 26.2.2021 15:44 ABONE OL
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye özel önlem yok...

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor, zirve yarışına ortak olmayı başardı. Son 7 haftada 7 galibiyet alan bordo-mavililer, 48 puana ulaşarak 4. sıraya oturdu. Fenerbahçe ise ligde 26. hafta maçında Göztepe'ye kaybetti ve Erol Bulut'un üzerindeki soru işaretleri çoğaldı.

Abdullah Avcı ile yalnızca Galatasaray'a kaybeden Trabzonspor'un Avcı yönetiminde çıktığı 17 maçta 1 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunuyor.

Trabzonspor teknik ekibi Fenerbahçe maçı öncesi oyunculara, "Kendi oyun planımızla oynayacağız, rakibe göre değil, kendi disiplinimizle sahada olacağız" uyarısında bulundu.

"RAKİBE GÖRE DEĞİL..."

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada teknik adamlar arasında strateji savaşı yaşanması beklenirken, teknik direktör Abdullah Avcı rakibe karşı özel önlem almama kararı aldı.

Bundan önceki karşılaşmalarda olduğu gibi oyuncularına antrenmanlarda kendi oyun planına sadık kalmaları yönünde uyarılarda bulunan Abdullah Avcı ve teknik ekip, "Kendi oyun planımızla oynayacağız, rakibe göre değil, kendi disiplinimizle sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında orta sahada oyun üstünlüğünü ele geçirerek rakibi kendi yarı sahasında tutmaya çalışacak olan bordo-mavililer, etkili hücum oyuncularıyla da sonuca ulaşmak istiyor.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye özel önlem yok...
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