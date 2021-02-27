CANLI | Antalyaspor - Başakşehir! Maç başladı

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor.
Antalya Stadyumu'ndaki müsabakayı deneyimli hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Müsabakanın canlı skor takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...
Mücadele öncesinde 10 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un 33 puanı var. Son şampiyon Başakşehir ise kötü performansını sürdürüyor ve 24 puanda. Turuncu-lacivertli ekip Aykut Kocaman yönetiminde ligde çıktığı 4 maçı da kaybetti.
İLK 11'LER...
Antalyaspor: Boffin; Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren; Nuri, Fredy; Gökdeniz, Doğukan, Amilton; Orgill
Başakşehir: Volkan; Leo Duarte, Ponck, Epureanu, Hasan Ali; Mahmut, Mehmet; Aleksic, Berkay, Gulbrandsen; Crivelli
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CANLI SKOR! ANTALYASPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR