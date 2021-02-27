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CANLI | - ! Maç başladı

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'ndaki zorlu maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşma öncesinde Antalyaspor'un 33, Başakşehir ise 24 puanı bulunuyor. 'un düdük çaldığı müsabakanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.2.2021 15:59 ABONE OL
CANLI | Antalyaspor - Başakşehir! Maç başladı

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor.

Antalya Stadyumu'ndaki müsabakayı deneyimli hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Müsabakanın canlı skor takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Mücadele öncesinde 10 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un 33 puanı var. Son şampiyon Başakşehir ise kötü performansını sürdürüyor ve 24 puanda. Turuncu-lacivertli ekip Aykut Kocaman yönetiminde ligde çıktığı 4 maçı da kaybetti.

İLK 11'LER...

Antalyaspor: Boffin; Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren; Nuri, Fredy; Gökdeniz, Doğukan, Amilton; Orgill

Başakşehir: Volkan; Leo Duarte, Ponck, Epureanu, Hasan Ali; Mahmut, Mehmet; Aleksic, Berkay, Gulbrandsen; Crivelli

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CANLI SKOR! ANTALYASPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

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CANLI | Antalyaspor - Başakşehir! Maç başladı
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