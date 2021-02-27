CANLI | Çaykur Rizespor - Sivasspor

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanıyor.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi Özgür Yankara yönetiyor. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok yapıyor. Maçın dördüncü hakemi Erkan Zengin, VAR hakemi ise Ümit Öztürk...

Maç öncesi ligde Sivasspor'un 31 puanla 12. sırada, Çaykur Rizespor ise 27 puanda ve 15. sırada bulunuyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...



ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 (İlk yarı oynanıyor)



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İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Dilaver, İsmail, Yasin, Sabo, Djokovic, Samudio, Söderlund

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

ÇAYKUR RİZESPOR 2008'DEN BERİ İÇ SAHADA SİVAS'A YENİLMİYOR

Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği sekiz maçın sadece birini kaybeden Rizespor, 2007/08 sezonundan bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor. Rizespor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, rakibine karşı yaşadığı en uzun seriyi sonlandırmak istiyor.

RİZE SKORU KORUYAMIYOR

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamayan Çaykur Rizespor, en son Aralık 2016'da üst üste iki iç saha karşılaşamasında fileleri havalandıramamıştı. Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Çaykur Rizespor. Sivasspor ise 1-0 geriye düştüğü 12 karşılaşmanın beşinden puanla ayrılmayı başardı. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Braian Samudio'nun doğrudan katkısı var.