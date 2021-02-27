Mesut Bakkal: Arda'nın pozisyonu tartışmasız ofsayt!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 2-0 yenildikleri Galatasaray maçında net pozisyonlar bulmalarına rağmen değerlendirememelerinin üzücü olduğunu söylediTecrübeli teknik adam Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakada 7 net gol pozisyonlarının olduğuna değinen Bakkal, "Bu kadar net pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü. Bir takım Galatasaray'a karşı özellikle deplasmanda ne kadar pozisyon bulabilir ki? Maçın 37. dakikasına kadar istediğimiz bir oyun vardı. Top Galatasaray'daydı ama pozisyon vermemeyi başardık. İki net pozisyonumuz var. Böyle pozisyonları yakaladığınız zaman atacaksınız. Gomes'in şutu gol olsa farklı şeyler konuşabilirdik." diye konuştu.