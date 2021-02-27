Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Bakkal: Arda'nın pozisyonu tartışmasız ofsayt!

: Arda'nın pozisyonu tartışmasız ofsayt!

'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Maçtan sonra konuşan Teknik Direktörü , "Bu kadar net pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü. Bir takım Galatasaray'a karşı özellikle deplasmanda ne kadar pozisyon bulabilir ki? İkinci golde Arda'nın hareketlenmesi tartışmasız ofsayt." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 22:27 Son Güncelleme: 27.2.2021 22:28 ABONE OL
Mesut Bakkal: Arda'nın pozisyonu tartışmasız ofsayt!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 2-0 yenildikleri Galatasaray maçında net pozisyonlar bulmalarına rağmen değerlendirememelerinin üzücü olduğunu söylediTecrübeli teknik adam Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakada 7 net gol pozisyonlarının olduğuna değinen Bakkal, "Bu kadar net pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü. Bir takım Galatasaray'a karşı özellikle deplasmanda ne kadar pozisyon bulabilir ki? Maçın 37. dakikasına kadar istediğimiz bir oyun vardı. Top Galatasaray'daydı ama pozisyon vermemeyi başardık. İki net pozisyonumuz var. Böyle pozisyonları yakaladığınız zaman atacaksınız. Gomes'in şutu gol olsa farklı şeyler konuşabilirdik." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu Mustafa Muhammed'in attığı ilk golün karambol olduğunu dile getiren Bakkal, "İkinci golde tartışmalı bir durum var. Maç önü planımız ilk golü yiyene kadar tuttu. İkinci devre çift santrfora dönmeyi planladık. Dönünce de net pozisyonlara girdik. Dördü golle sonuçlanabilecek 7 net pozisyonumuz var. 90 dakika disiplinden kopmayan, mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Üzgünüz ama çarşamba günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacağız. Şimdi ona hazırlanacağız. Sonuç kötü de olsa iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu üretkenliğimiz devam ettiği sürece çoğu maçı kazanabilecek bir takımız." ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal, hakem kararlarıyla ilgili, "İkinci golde Arda'nın hareketlenmesi tartışmasız ofsayt. İlk yarı 1-0 geride girebilsek farklı olabilirdi. İkincisi, Emrah'a yapılan faulde Arda'nın sarı kart istediğini oyuncularım söyledi. Hakem sırtını dönüp gitti. Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi bir maç oynadığımız için mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!
Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı sorusunun yanıtı belli oldu! (Melis Sezen) Sosyal medya Sadakatsiz Derin'in ellerini konuştu!
SON DAKİKA | 1 Mart’ta hangi illerde kısıtlamalar bitecek? İzmir, Ankara ve İstanbul'da normalleşmeye ne zaman geçilecek?
Magazin dünyasını sarsan olayda son dakika: "Aile dostuyduk ama Songül Karlı kocamı elimden aldı..." sözlerine Songül Karlı'dan yanıt geldi!
Okullar ne zaman açılacak? İstanbul'da okullar 1 Mart'ta açılacak mı, ne zaman açılıyor? MEB'ten flaş yüz yüze eğitim açıklaması geldi
Okullar ne zaman açılacak, pazartesi açılıyor mu? MEB son dakika açıkladı: 1 Mart Pazartesi okullar açılacak mı?
SON DAKİKA: Okullar 1 Mart'ta açılacak mı, yüz yüze eğitim ertelendi mi? 81 ilde yüz yüze eğitim kararı! Açıklamalar peş peşe...
SON DAKİKA: Hatayspor, Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza için transfer teklifini açıkladı
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu için genelge: Bu hafta sonu ilk kez açık olacak...
FLAŞ | Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile 2021 Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi ve olacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Bakkal: Arda'nın pozisyonu tartışmasız ofsayt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA