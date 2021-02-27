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Son dakika: 'den Falcao sözleri: "Yeni transferlerden memnunum..."

Son dakika haberi... , 'in 27. haftasında Türk Telekom Arenada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmadan Mostafa Mohamed'in attığı 2 golle galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 54'e çıkardı ve Beşiktaş'ın da kazandığı haftada hata yapmadı. Teknik direktör , maç sonunda yaptığı açıklamalarda, takımın oyunundan memnun olduğunu, içerde ve dışarda etkili olduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 21:39 Son Güncelleme: 27.2.2021 21:58 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'den Falcao sözleri: Yeni transferlerden memnunum...

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Erzurumspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in ilk yarının sonlarından attığı 2 golle galibiyeti aldı ve puanını 54'e çıkardı. Ligde 8'de 8 yaparak yoluna devam eden Galatasaray, haftayı lider kapattı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, yeni transferlere ve takımının oyununa övgülerde bulundu.

"İÇERDE VE DIŞARDA ETKİLİ OLUYORUZ"

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Oyuna çok iyi başladık ve kontrolü elimize aldık. İçerdeki maçta ve dışardaki birçok maçta bu böyle oluyor. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık. Goller biraz geç geldi ve o arada da çok etkili olamadık." diye konuştu.

İkinci yarıda verilen pozisyonlara dem vuran Terim, "İkinci yarı bir iki tane fazla pozisyon verdik. Onları vermemeliydik, o pozisyonların gol olması bizi sıkıntıya sokardı. Rakibin hızlı hücumları dediğimiz kontratak pozisyonları savunmakta zorlanıyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Erzurumspor'u tebrik ediyorum ve yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FEGHOULI VE FALCAO...

Devre arasında yapılan transferlere ve sakatlıktan dönen Feghouli ile Falcao'ya da vurgu yapan Fatih Terim, yeni transferler için doğru isimleri seçmişiz dedi. Terim, "Feghouli'yi de bugün oynatmak isterdim ama biraz riskli olurdu. Falcao'yu yavaş yavaş hazırlıyoruz, bize katkı sağlayacaktır.

Yeni transferlerimizden memnunuz. Her gün daha da üzerine koyacaklar. Ocak ayında gelip verdikleri katkıdan dolayı mutluyum. Doğru isimleri seçmişiz." dedi.

MAÇ ÖNCESİNDE ZEMİN ELEŞTİRİSİ

Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda zemin eleştirisi yaptı. Terim'in açıklamaları şöyle:

"Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam iyi olmayan sahalarda oynatmam. 21. yüz yılda hala sahayı konuşuyorsak bir sıkıntı var demektir. En küçük bir kar ve yağmurda o maç gittiği gibi diğer maçlara da yansıyor.

Zemin bizim sahaya özgü bir durum değil. Alanya'yı tebrik etmek istiyorum, harika bir zeminde oynadık. Bugün 13'üncü gün, Kasımpaşa maçında sonra. Ama maalesef iyi şartlarda değiliz. Türkiye'de buna bir çözüm bulmak, bu felsefeyi değiştirmemiz lazım."

Muslera'nın 300. maçına çıkmasına ilişkin de yorumu istenen Terim, "2011'de geldiğimizde almıştık Muslera'yı. O günden bu yana ben gittim geldim ama Muslera kaldı." diye konuştu.

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