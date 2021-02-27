Son dakika: Fatih Terim'den Falcao sözleri: "Yeni transferlerden memnunum..."

"İÇERDE VE DIŞARDA ETKİLİ OLUYORUZ"

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Oyuna çok iyi başladık ve kontrolü elimize aldık. İçerdeki maçta ve dışardaki birçok maçta bu böyle oluyor. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık. Goller biraz geç geldi ve o arada da çok etkili olamadık." diye konuştu.