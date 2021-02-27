Son dakika: Fatih Terim'den zemin eleştirisi! "Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam..."

Fatih Terim: "Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam iyi olmayan sahalarda oynatmam. 21. yüz yılda hala sahayı konuşuyorsak bir sıkıntı var demektir. En küçük bir kar ve yağmurda o maç gittiği gibi diğer maçlara da yansıyor. Zemin bizim sahaya özgü bir durum değil. Alanya'yı tebrik etmek istiyorum, harika bir zeminde oynadık. Bugün 13'üncü gün, Kasımpaşa maçında sonra. Ama maalesef iyi şartlarda değiliz. Türkiye'de buna bir çözüm bulmak, bu felsefeyi değiştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.