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Son dakika: 'den zemin eleştirisi! "Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam..."

Lider , 'in 27. haftasında 'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü , kötü zeminlere vurgu yaparak "Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam iyi olmayan sahalarda oynatmam. 21. yüz yılda hala sahayı konuşuyorsak bir sıkıntı var demektir." dedi.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 18:49 Son Güncelleme: 27.2.2021 19:12 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'den zemin eleştirisi! Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam...

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam iyi olmayan sahalarda oynatmam. 21. yüz yılda hala sahayı konuşuyorsak bir sıkıntı var demektir. En küçük bir kar ve yağmurda o maç gittiği gibi diğer maçlara da yansıyor. Zemin bizim sahaya özgü bir durum değil. Alanya'yı tebrik etmek istiyorum, harika bir zeminde oynadık. Bugün 13'üncü gün, Kasımpaşa maçında sonra. Ama maalesef iyi şartlarda değiliz. Türkiye'de buna bir çözüm bulmak, bu felsefeyi değiştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Muslera'nın 300. maçına çıkmasına ilişkin de yorumu istenen Terim, "2011'de geldiğimizde almıştık Muslera'yı. O günden bu yana ben gittim geldim ama Muslera kaldı." diye konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray'da 300. maçına çıkan Fernando Muslera'ya plaket verdi.

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Son dakika: Fatih Terim'den zemin eleştirisi! "Ben yayıncı kuruluşun yerinde olsam..."
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