



Portekiz Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz aylardan itibaren bu konuda tüm çalışmalarını yaptığı belirtilirken, kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.



Orta hakem, yardımcı hakem ve VAR hakemlerinin yabancı olabileceğiyle ilgili alınacak kararla birlikte Portekiz hakemlerinin de yurt dışında maç yönetmesine izin verileceği belirtildi.