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Son dakika: maçı kadrosuna alınmayan 'den flaş paylaşım!

Son dakika haberi... 'in 27. haftasında oynanacak olan - maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Trabzon'a götürülmeyen isimler arasında sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar ve Luiz Gustavo'nun yanı sıra son idmanda takımla birlikte çalışan İrfan Can Kahveci ve 'de yer almadı. Sarı kart cezası da bulunmayan Caner Erkin'in kadroya neden alınmadığı merak edilirken yıldız futbolcudan paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 17:05 Son Güncelleme: 27.2.2021 17:25 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 7 futbolcusundan koronavirüs nedeniyle uzak kalan bordo-mavililerde, pozitif vaka olan tüm futbolcuların testleri negatife döndü. Fenerbahçe'nin ise Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, 4 futbolcusundan yoksun bir şekilde Trabzon'a yolculuk yapacak. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra, sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve sakatlık ve kart cezası bulunmayan Caner Erkin'de kadroya alınmadı. Son idmanda takımla birlikte çalışan Caner Erkin'in kadroya alınmaması dikkat çekti.

Trabzon'a götürülmeyen Caner Erkin'in paylaşımı ise gündem oldu. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak, "FENERBAHÇE" yazdı.

3 FUTBOLCU KESİK YİYECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe mağlubiyetinin yansımalarını Trabzonspor maçı kadrosuyla silmeye çalışıyor. Genç teknik adam son yapılan antrenmanda denediği taktikte Göztepe maçı 11'inden 3 isme as takımda görev vermedi. Bu isimler Caner Erkin, Nazım Sangare ve Mame Thiam... Bu isimlerin yerine Marcel Tisserand, Gökhan Gönül ve Dimitris Pelkas 11'e dahil oldu.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

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Son dakika: Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'den flaş paylaşım!
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