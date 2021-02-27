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Sumudica'dan flaş açıklama: 'Mourinho gelse başarılı olamaz!'

Süper Lig'de 'u çalıştıran Marius Sumudica, Rize ekibiyle çıktığı 6 maçta da galibiyet alamadı. Son olarak 27. haftada oynana Sivasspor maçında 0-0 berabere kaldı. Ligde Rizespor'un başında çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Sumudica, yönetime ve kulübe sitem etti.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 18:57 Son Güncelleme: 27.2.2021 19:09 ABONE OL
Sumudica'dan flaş açıklama: 'Mourinho gelse başarılı olamaz!'

Sezona Gaziantep Futbol Kulübü'nün başında giren Marius Sumudica, Gaziantep ekibinde oldukça başarılı bir form grafiği yakalamıştı. Takımını üst sıralara oynatan Rumen teknik adam, yönetimle birlikte yeni sözleşme görüşmelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle Gaziantep'i bıraktı ve Çaykur Rizesporla anlaştı.

Rizespor'un başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan deneyimli teknik adam, henüz galibiyete ulaşamadı. Rize ekibiyle 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle yoluna devam eden Sumudica, Sivasspor maçı sonrasında yönetime ve oyuncularına sitem etti.

MOURINHO BİLE GELSE...

Marius Sumudica'nın Sivasspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamar şöyle:

"Bu video oyunu değil, benim elimde joystick yok, ben oyunu kontrol etmiyorum. Rakip 10 kişi olduğunda kapandı. 11'e 11 olsa daha kolay olabilirdi. Oyunu açmak bundan dolayı zor oldu.

Benim elimden gelen bunlar. Bütün hocalık yeteneklerimi takımın üzerinde uyguladım. Her gün tesislere 3-4 saat önceden geliyorum çalışmak için. Ben futbol için çalışıyorum, Kayseri'de başarılı oldum. Gaziantep'te başarılı oldum ama burada yapamadım.

Benim kontratım var, eğer benim mutlu değillerse oturup konuşup anlatırız. Buraya Mourinho gelse başarılı olmaz. Bir tane başarılı dripling yapamadı futbolcularımız."

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 28 puanla 15. sırada yer alıyor.

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Sumudica'dan flaş açıklama: 'Mourinho gelse başarılı olamaz!'
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