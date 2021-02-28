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’nin sırrı mikrodalga fırın!

’in güçlü ekiplerinden , takımın başına ’i getirdikten sonra son 9 resmi maçında yenilgi yüzü görmemesinin arkasında ilginç bir ritüel yatıyor. İngiliz gazetesinin haberine göre, Chelsea'de futbolcular kramponları mikrodalga fırın ısıtıyor. Bunu yapma amaçlarının da, kramponlarının daha esnek ve yumuşak haline gelmesi olarak gösterildi.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 14:27 ABONE OL
Chelsea’nin sırrı mikrodalga fırın!

The Sun gazetesinin haberine göre, Chelsea futbolcuları her maçtan önce kramponlarını mikrodalga fırında ısıtıyor. Premier Lig temsilcisinin futbolcuları bu küçük hileye, kramponları daha rahat hale getirmek için başvuruyor. Çünkü ayakkabı malzemesi ısıyla yumuşuyor ve daha esnek olabiliyor.

Bir Chelsea yetkilisi, bu sıradışı uygulama için, "Modern futbol kramponları, soğuk olduklarında sertleşiyor ve giyilmeleri zorlaşıyor. Bu yüzden futbolcular kramponlarını bir veya iki dakikalığına mikrodalgaya koyuyorlar ve yeterince yumuşak olduklarında zamanlayıcı çalıyor. Bu yöntem kramponlardan mümkün olan en kısa sürede en iyi şekilde yararlanmak, oyuncuları rahat ettirmek ve böylece mümkün olan en kısa sürede ellerinden gelenin en iyisini yapabilmelerini sağlamakla ilgili" ifadelerini kullandı.

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Chelsea’nin sırrı mikrodalga fırın!
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