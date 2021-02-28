Göztepe-Kasımpaşa maçında sert faul kırmızı kart getirdi! İlk gol geldi...

Süper Lig'de 27. hafta maçları devam ediyor. Saat 16:00'da başlayan maçta Göztepe evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Göztepe-Kasımpaşa maçında iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Maç öncesi Göztepe'nin 32 puanı, Kasımpaşa'nın ise 29 puanı bulunuyor. Göztepe son iki maçında Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Kasımpaşa ise son maçında Karagümrük'ü 3-2 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmişti. Maçın 26. dakikasında Ndiaye'nin attığı golle Göztepe 1-0 önde.

Maçta 1-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Göztepe: 1

Kasımpaşa: 0

Gol: 26' Ndiaye

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MAÇTAN DAKİKALAR

15' Kırmızı Kart: Derrick Luckassen sert faul sebebiyle direk kırmızı kart gördü.

26' GOL - Göztepe, Ndiaye ile 1-0 öne geçti. Asist Halil Akbunar...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabete, Halil, Cherif, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği ilk maçı kazanan Göztepe (Ekim 1959), daha sonraki altı karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 4M) ve sadece iki gol atabildi.

Göztepe'nin Süper Lig'e döndüğü 2017/18 sezonundan bu yana mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kasımpaşa (2B 5M).

Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa (1-4), daha sonraki 14 karşılaşmada mağlup olmadı (7G 7B) ve hiçbirinde rakibine iki gol izni vermedi (8 gole kapama).