Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe-Kasımpaşa maçında sert faul kırmızı kart getirdi! İlk gol geldi...

- maçında sert faul kırmızı kart getirdi! İlk gol geldi...

'de 27. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Bugün saat 16:00'da başlayan zorlu maçta evinde 'yı ağırlıyor. İki takımın da ilk 11'i belli oldu. Son iki maçında Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor. Kasımpaşalı Derrick Luckassen 15. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan atıldı. Maçta, Ndiaye'nin attığı golle Gözteep'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 15:47 Son Güncelleme: 28.2.2021 16:34 ABONE OL
Göztepe-Kasımpaşa maçında sert faul kırmızı kart getirdi! İlk gol geldi...

Süper Lig'de 27. hafta maçları devam ediyor. Saat 16:00'da başlayan maçta Göztepe evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Göztepe-Kasımpaşa maçında iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Maç öncesi Göztepe'nin 32 puanı, Kasımpaşa'nın ise 29 puanı bulunuyor. Göztepe son iki maçında Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Kasımpaşa ise son maçında Karagümrük'ü 3-2 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmişti. Maçın 26. dakikasında Ndiaye'nin attığı golle Göztepe 1-0 önde.

Maçta 1-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Göztepe: 1

Kasımpaşa: 0

Gol: 26' Ndiaye

MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR

15' Kırmızı Kart: Derrick Luckassen sert faul sebebiyle direk kırmızı kart gördü.

26' GOL - Göztepe, Ndiaye ile 1-0 öne geçti. Asist Halil Akbunar...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabete, Halil, Cherif, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği ilk maçı kazanan Göztepe (Ekim 1959), daha sonraki altı karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 4M) ve sadece iki gol atabildi.

Göztepe'nin Süper Lig'e döndüğü 2017/18 sezonundan bu yana mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kasımpaşa (2B 5M).

Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa (1-4), daha sonraki 14 karşılaşmada mağlup olmadı (7G 7B) ve hiçbirinde rakibine iki gol izni vermedi (8 gole kapama).

EN ÇOK OKUNANLAR

Sosyal medya Sadakatsiz Derin'in (Melis Sezen) ellerini konuştu! Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı sorusunun yanıtı belli oldu!
Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!
Songül Karlı'dan son dakika yanıtı geldi! "Aile dostuyduk ama Songül Karlı kocamı elimden aldı..." iddialarına karşı sessizliğini bozdu!
Son dakika haberi | Yüz yüze eğitim için kurallar belirlendi! Uyulmazsa tekrar eve dönülür!
Son dakika | İstanbul için flaş açıklama: Açılma zor
MEB'den son dakika kararı: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? 2021 Sınavlar ne zaman yapılacak?
Son dakika: Altında büyük vurgun! Uzmanlardan kritik uyarı
Son dakika haberi: Okulların açılış tarihi ile ilgili önemli açıklama! Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart Pazartesi yarın okullar açılacak mı?
Son dakika: Galatasaray-Erzurumspor maçı sonrası Fatih Terim'e çok sert sözler!
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına saatler kala flaş gelişme! Fenerbahçe berabere kalsa bile Erol Bulut...
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe-Kasımpaşa maçında sert faul kırmızı kart getirdi! İlk gol geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA