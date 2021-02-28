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Son dakika: Beşiktaşlı performansıyla Şenol Güneş'e mesaj gönderdi

’ın genç file bekçisi , performansıyla parlıyor. Süper Lig’de 10 karşılaşmada ağlarını düşürmeyen 20 yaşındaki eldiven, golsüz maç oranıyla Avrupa’nın en iyi 10 kalecisi arasına girerek ’na göz kırptı.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 28.2.2021 12:03 Son Güncelleme: 28.2.2021 12:09 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu performansıyla Şenol Güneş'e mesaj gönderdi

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu performansı ile Avrupa'nın en iyi kalecileri arasına girdi. Genç file bekçisi Denizlispor karşısında da kalesini gole kapatırken, bu sezon görev yaptığı 24 maçın 10'unda rakiplerine gol izni vermedi.

Ersin 0,48'lik golsüz maç oranı yakalarken, bu değerde de Avrupa'nın en iyi 10. ismi durumuna geldi. Avrupa Şampiyonası kadrosuna göz kırpan genç eldivenin 10. sırada olduğu listenin ilk sırasında ise 0.63'lük oranıyla Manchester City kalecisi Ederson yer alıyor.

GÜNEŞ'E MESAJ GÖNDERDİ
Geride kalan haftalarda 17 kez ağlarını düşüren 20 yaşındaki Ersin, 37 net kurtarış yaptı. Türkiye U21 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan başarılı oyuncu, yüzde 88 gibi yüksek bir topu oyuna sokma başarısı ortaya koydu.

Avrupa Şampiyonası'nda yer alma arzusu içerisinde olduğunu Denizlispor maçı sonrası tekrardan dile getirerek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e mesaj gönderen Ersin Destanoğlu, Altay Bayındır (F.Bahçe) ve Uğurcan Çakır (Trabzonspor) ile bu alanda yarış içerisinde.

DESTEĞİ BOŞA ÇIKARMADI
Beşiktaş altyapısından yetişen ve sezon başında Sergen Yalçın'ın güvenerek kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu, hocasını utandırmadı.

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Son dakika: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu performansıyla Şenol Güneş'e mesaj gönderdi
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