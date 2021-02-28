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SON DAKİKA: Boupendza'dan flaş transfer kararı! 8.5 milyon Euro ve ...

Son dakika haberi... Devre arasında 'ın 6 milyon Euro teklifte bulunduğu, ayrıca Krasnodar'a transferi de son anda iptal olan Hataysporlu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte Boupendza ile ilgili 8.5 milyon Euro ve gerçeği...

Giriş Tarihi: 28.2.2021 14:55 Son Güncelleme: 28.2.2021 14:57 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

Süper Lig'de bu sezona şimdilik attığı 18 golle damga vuran Hataysporlu 'nın Krasnodar'a transferi son anda iptal olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da Gabonlu golcü ile ilgili yaptığı açıklamada "Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil. Futbolcumuz, 'da kalmak istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

"BOUPENDZA'NIN FİYATI 8.5 MİLYON EURO"

'Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza'nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza'nın bedeli 8.5 milyon Euro.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. 'nin almasını isteriz. da alabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

"FENERBAHÇE İYİ BİR TEKLİF YAPTI"

Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum 'da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

MESUT ÖZİL FAKTÖRÜ

Fanatik'in haberine göre; Bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan , için yeniden harekete geçti.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

Alınan bilgiye göre Mesut Özil'le oynama fırsatını kaçırmak istemeyen ligin gol kralı Boupendza'nın da Sarı-Lacivertliler'e çok sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde masaya oturup gelecek sezon için şimdiden anlaşma zemini arayacakları bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza atağı! 8.5 milyon Euro...

23 MAÇTA 18 GOL ATTI
formasıyla 23 maça çıkan Gabonlu forvet Boupendza 18 kez fileleri havalandırdı. 1442 dakika sahada kalan oyuncu, 80 dakikada bir fileleri sarsıyor.

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