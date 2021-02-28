Son dakika: Fenerbahçe'de Caner'den sonra Ozan Tufan'a da mı ceza verildi? Mert Hakan sürprizi...

Hem Gustavo hem de İrfan Can'ın yokluğunda orta sahada Ozan Tufan'ın yedek olabileceğini açıklayan Ahmet Selim Kul, Mert Hakan Yandaş ile Sosa'nın forma giymesinin beklendiğini vurguladı. Bu noktada Volkan Demir, Caner Erkin'e verilen disiplin cezasının bir benzerinin de Ozan Tufan için olabileceğini belirtti.