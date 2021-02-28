Son dakika: Fenerbahçe'de Caner'den sonra Ozan Tufan'a da mı ceza verildi? Mert Hakan sürprizi...

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev maç öncesi iki takımdan da son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. Trabzonspor'da corona virüsü atlatan Uğurcan Çakır, derbide kalede olacak. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un sürpriz bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Ahmet Selim Kul, canlı yayında muhtemel ilk 11'i değerlendirdi.
SON DAKİKA: CANER'İN ARDINDAN OZAN TUFAN'A DA MI CEZA VERİLDİ?
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki ilk 11'i merak edilirken. A Spor canlı yayınında bilgileri paylaşan Ahmet Selim Kul, bu akşam sürpriz bir kadronun beklendiğinin altını çizdi. Sağ bekte Nazım yerine Gökhan'ın oynamasını beklediklerini vurgulayan Ahmet Selim Kul, sol bekte de Szalai'nin forma giyebileceğini söyledi.
Hem Gustavo hem de İrfan Can'ın yokluğunda orta sahada Ozan Tufan'ın yedek olabileceğini açıklayan Ahmet Selim Kul, Mert Hakan Yandaş ile Sosa'nın forma giymesinin beklendiğini vurguladı. Bu noktada Volkan Demir, Caner Erkin'e verilen disiplin cezasının bir benzerinin de Ozan Tufan için olabileceğini belirtti.
İŞTE VOLKAN DEMİR'İN O SÖZLERİ!
"ÖNCE ALTAY'I SONRA OZAN'I YAZARIM..."
Caner'in dışında başka oyuncuların da kulübede olması söz konusu. Birden fazla oyuncular hakkında disiplin uygulamasına gidildiğini duymuştum. Ahmet Selim Kul'un bilgisi de bunu doğruluyor.
"Trabzonspor maçına ilk 11 yap deseler bire Altay'ı ikiye Ozan'ı yazarım. Hem Gustavo yok hem İrfan yok. Eğer Ozan yedek oluyorsa disiplin uygulaması geliyor akıllara."
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER!
Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Szalaı, Sosa, Mert Hakan, Osayı, Mesut Özil, Pelkas, Valencıa
Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'i: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Flavıo, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Emin Uluç, "Eğer bu akşam Fenerbahçe için kötü bir sonuç ortaya çıkarsa Erol Bulut'un istifa edeceğini düşünüyorum." dedi.
Fenerbahçe'de Pelkas da uzun bir süre sonra ilk 11'de sahaya çıkacak. Pelkas'ın sol kanatta Valencia'nın santrafor bölgesinde sahaya çıkması bekleniyor. Thiam'ın da bu maçta yedek olması bekleniyor.
"EĞER PUAN KAYBI OLURSA..."
Volkan Demir: Beşiktaş da kazandı, Galatasaray da kazandı. Erol Bulut'un kredisi azaldı. Eğer Fenerbahçe bu akşam puan kaybederse Fenerbahçe, Erol Bulut ile devam edeceğini düşünmüyorum. Büyük kulüplerde sonraki adımlar hem planlanır. Alternatif düşünülüyordur. Yerli ve yabancı teknik adamlar düşünülüyordur mutlaka bir plan vardır.