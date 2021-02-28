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maçı sonrası 'tan maç sonunda flaş açıklamalar!

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelen maçında kazanan tek golle Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de eleştiri okları yöneltilen da çok kritik bir galibiyet almış oldu. Maç sonunda Fenerbahçe Başkanı flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 22:09 Son Güncelleme: 28.2.2021 22:24 ABONE OL
Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'tan maç sonunda flaş açıklamalar!

Süper Lig'de haftanın maçında kazanan 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Maçta tek gol 76. dakikada Pelkas'tan geldi. Maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da flaş açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ: HOCAMIZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Ali Koç: Sosyal medyaya göre hareket etseydik çok değişiklik yapmamız gerekirdi. Erol Hoca ile ekibini başta Sportif Direktörümüz olmak üzere desteklemeli ve başarı ortamını sağlamalıyız. Hocamız elinden geleni yapıyor. İnşallah bu dönüm noktası olur. Allah'ın izniyle elimizden geleni yapıp mutlu sona ulaşırız. Kulübün çıkarları için hayırlı olan neyse onu yaparız. Bizim için her sporcumuz önemlidir. Bugün kadroda olmaz yarın olur.

ALİ KOÇ: BİZDEN BEKLENTİ DÜŞÜKKEN 3 PUANLA AYRILMAK ÇOK GÜZEL

Ali Koç: Bu hafta psikolojik olarak zorlu bir süreç geçirdik. Hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Takım içinde kenetlenme olduğu için buraya umutlu geldik. Trabzonspor kendi sahasında çok zor bir ekip. Bizden beklenti düşükken buraya gelip üç puanı almak çok güzel oldu. Bizim stadyum dahil stadyumlar sıkıntılı. Buradaki zemin çok iyiydi. Trabzonspor'u kutluyorum.

Muhabir: Hatayspor, Boupendza transferi için herkes aynı parayı verse de tercihimiz Fenerbahçe olur dedi. Ne dersiniz?

Ali Koç: Eşitlerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne ala. Hatayspor'a teşekkür ederiz.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'tan maç sonunda flaş açıklamalar!
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