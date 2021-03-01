Merih Demiral'dan gelen parayla tesis yapılacak!

"MODERN BİR SPOR TESİSİ YAPILACAK"

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin azalmasıyla 2-3 sporcuyu daha profesyonel takımlara göndermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları ifade etti: "İlk profesyonel sporcumuz Murat Doğansoy'du. Daha sonra kaleci Hakan Arıkan, Ali Berk Tekin, Merih Demiral ve en son Berkay Özer oldu. Profesyonel takımlarda oynayan oyuncular için ilk lisans çıkaran kulübe yetiştirme ve dayanışma ücreti adı altında ödeme yapılır. Her profesyonel futbolcumuzdan belirlenen bir pay kulübümüze gelir. Merih Demiral'a kadar profesyonel takımlardan kulübümüze çok az paralar ödendi. Biz de yasal hakkımızı tam kazanmak amacıyla avukat tuttuk. Merih Demiral'ın transferinden iyi bir para aldık. Tabii bu paranın yüzde 15'i avukat masrafına gitti. Kulüp olarak karar aldık, gelen paraları değerlendirmek amacıyla Karamürsel'de hem kulübümüz hem dışarıdan profesyonel takımların da faydalanabileceği modern bir spor tesisi yapmaya karar verdik."

Bir antrenman sahası, tam ölçülü futbol sahası, futbolcuların rahatlıkla kalabileceği bir kapalı tesis yapmayı düşündüklerini, Hayriye ve İhsaniye mahallelerindeki 2 yer üzerinde plan yaptıklarını aktaran Erdoğan, tesiste yetişecek sporcuları profesyonel takımlara göndermeyi sürdüreceklerine inandıklarını dile getirdi.