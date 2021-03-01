Pelkas atıyor Fenerbahçe kazanıyor!

Pelkas, Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemezken, Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında da sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı. Yunan futbolcu bu maçların dışında, sarı-lacivertlilerin 18 lig maçının 17'sinde mücadeleye ilk 11'de başladı sadece ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında oyuna sonradan dahil oldu.



EN ETKİLİ SEZONLARINDAN BİRİNE İMZA ATIYOR



Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi PAOK ile 27 maça çıkan Pelkas, bu mücadelelerde 7 gol, 3 asist yaptı. Süper Lig'de kariyerinin en etkili sezonlarından birine imza atan 27 yaşındaki futbolcu, ligde bir gol daha bulması halinde geçtiğimiz sezonki gol sayısına ulaşacak. Pelkas, 2017-2018 sezonunda PAOK ile en etkili sezonuna imzasını atmış ve çıktığı 36 maçta 12 gol, 11 asist kaydetmişti.