Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pelkas atıyor Fenerbahçe kazanıyor!

Pelkas atıyor kazanıyor!

Trabzon deplasmanında attığı tek golle takımına üç puanı getiren Pelkas, 'nin en etkili isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, bu sezon 6 gol, 6 da asist yapan Yunan futbolcunun skora katkı yaptığı maçların sadece birinde galip gelemedi. Öte yandan Yunan yıldızın asist ürettiği maçlarda Kanarya sahadan galip ayrıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 12:09 ABONE OL
Pelkas atıyor Fenerbahçe kazanıyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan renklerine bağladığı Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertlilerde bu sezon skora en çok katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. 18'i Süper Lig 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon 20 maçta sarı-lacivertli formayla mücadele eden Yunan orta saha, süre aldığı bu maçlarda 6 gol, 6 da asist kaydetti.

FENERBAHÇE, PELKAS'IN GOL ATTIĞI MAÇLARDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe formasıyla tanıştığı ilk maçı olan İzmir deplasmanında Göztepe filelerine golü bırakan Pelkas, bu golün ardından Sivas BLD (Kupa), Gaziantep FK, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve dün de Trabzonspor maçlarında skor üretti.

Sarı-lacivertliler, Pelkas'ın gol attığı 6 maçın 5'inde sahadan galip ayrılırken, sadece Gaziantep FK maçında 3 puana ulaşamadı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de ayrıca 6 maçta yaptığı asistle takımının gol yollarında etkili silahı olurken, Fenerbahçe Pelkas'ın asist yaptığı maçlarda sahadan hep galibiyetle ayrıldı.

BULUT'UN VAZGEÇİLMEZİ

5 Ekim'de Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas, sezonun ilk 4 maçını kaçırdı. Daha sonra Teknik Direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezi olan Pelkas, sarı-lacivertlilerin 5. haftada oynadığı Göztepe maçıyla birlikte takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

Pelkas, Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemezken, Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında da sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı. Yunan futbolcu bu maçların dışında, sarı-lacivertlilerin 18 lig maçının 17'sinde mücadeleye ilk 11'de başladı sadece ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında oyuna sonradan dahil oldu.

EN ETKİLİ SEZONLARINDAN BİRİNE İMZA ATIYOR

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi PAOK ile 27 maça çıkan Pelkas, bu mücadelelerde 7 gol, 3 asist yaptı. Süper Lig'de kariyerinin en etkili sezonlarından birine imza atan 27 yaşındaki futbolcu, ligde bir gol daha bulması halinde geçtiğimiz sezonki gol sayısına ulaşacak. Pelkas, 2017-2018 sezonunda PAOK ile en etkili sezonuna imzasını atmış ve çıktığı 36 maçta 12 gol, 11 asist kaydetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeni normalleşmede esnafın beklediği formül bulundu
SON DAKİKA: Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs'ün ilacı Türk çayı!
Son dakika haberi | MEB tarafından yüz yüze eğitim için kurallar belirlendi! Uyulmazsa tekrar eve dönülür!
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dünkü yarışmada tüm detaylar...
Son dakika: Süper Lig'in yıldızı Boupendza'dan transfer kararı! Fenerbahçe ve 8.5 milyon Euro...
Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara geldiğinde...
Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a şok sözler!
SON DAKİKA: İşçi ve işveren için müjde geldi! Normalleşmede yeni destekler verilecek
Son dakika haberi: Turuncu listede yer alan İstanbul için flaş açıklama: Açılma zor
ARKADAŞINA GÖNDER
Pelkas atıyor Fenerbahçe kazanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA