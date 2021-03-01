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Son dakika: 'den 'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

Son dakika haberi... - maçında performansıyla hayal kırıklığı yaratan , 66. dakikda oyundan alınınca teknik direktör 'a tepki gösterdi. İşte Mesut Özil ve Erol Bulut arasında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 1.3.2021 07:39 Son Güncelleme: 1.3.2021 07:47 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

66. DAKİKADA KENARA GELDİ

Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi , maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

Teknik direktör , 66. dakikada yıldız ismi oyundan çıkardı.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

EROL BULUT'A PAS VERMEDİ

Değişiklik tabelasında kendi numarasını gören , sessiz sedasız kenara geldi.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

Bu durumdan memnun olmayan oyuncu, başını öne eğip kulübeye doğru giderken, teknik direktör 'a da pas vermedi.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

MAÇTA 13 TOP KAYBETTİ

Bulut, oyuncusunun yanına giderek moral verdi. Mesut'un yerine ise oyuna Samatta dahil oldu.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

66 dakika sahada kaldığı maçında 22 pas ve 13 top kaybı yaptı.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

Yıldız oyuncunun 5 ortası isabet bulmazken yalnızca 1 şut attı. 66 dakikada girdiği 2 ikili mücadeleyi de kaybetti.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

Oyundan çıktığında sinirlenen Mesut, tribüne gidince ise takımına destek verdi.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

ile galibiyet sonrasında birbirlerine sarılıp 'sorun yok' mesajı verdi.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

EROL BULUT: SAMANDIRA'YA GELİN

F.Bahçe Teknik Direktörü , galibiyetin ardından hafta boyu kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

Futbolcularla bire bir konuşmalar yaptığına vurgu yapan Bulut, "Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız...

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolda var. Nasıl hazırlandığımızı görmek istiyorsanız Samandıra'ya bir gelin.

Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...

Futbolcularla bire bir konuşarak, moraller vererek, taktiksel analizler yaparak devam ediyoruz. Bugün (dün) az hata yaparak, mücadele ederek kazanmayı başardık. 2-3 gol atmamız gerekiyordu" dedi.

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Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara kendiğinde...
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