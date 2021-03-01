66. DAKİKADA KENARA GELDİ
Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Mesut Özil, Trabzonspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
EROL BULUT'A PAS VERMEDİ
Değişiklik tabelasında kendi numarasını gören Mesut Özil, sessiz sedasız kenara geldi.
Bu durumdan memnun olmayan oyuncu, başını öne eğip kulübeye doğru giderken, teknik direktör Erol Bulut'a da pas vermedi.
MAÇTA 13 TOP KAYBETTİ
Bulut, oyuncusunun yanına giderek moral verdi. Mesut'un yerine ise oyuna Samatta dahil oldu.
Yıldız oyuncunun 5 ortası isabet bulmazken yalnızca 1 şut attı. Mesut Özil 66 dakikada girdiği 2 ikili mücadeleyi de kaybetti.
Oyundan çıktığında sinirlenen Mesut, tribüne gidince ise takımına destek verdi.
EROL BULUT: SAMANDIRA'YA GELİN
F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, galibiyetin ardından hafta boyu kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi.
Futbolcularla bire bir konuşmalar yaptığına vurgu yapan Bulut, "Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız...
Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolda var. Nasıl hazırlandığımızı görmek istiyorsanız Samandıra'ya bir gelin.
Futbolcularla bire bir konuşarak, moraller vererek, taktiksel analizler yaparak devam ediyoruz. Bugün (dün) az hata yaparak, mücadele ederek kazanmayı başardık. 2-3 gol atmamız gerekiyordu" dedi.