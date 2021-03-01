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Son dakika: 'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. - maçını , - mücadelesini , - karşılaşmasını ise yönetecek.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 12:26 Son Güncelleme: 1.3.2021 12:47 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 MART SALI

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 MART ÇARŞAMBA

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 MART PERŞEMBE

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

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Son dakika: Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı
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