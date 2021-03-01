Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a şok sözler!

Abdullah Avcı'nın 'Zor gol yiyorum. Öyle ya da böyle bir gol bulursam kazanırım' fikri dün akşam çok korkak kaldı. Erol Bulut ise 11'i ve oyun planı ile bu sezonki en cesur kararlarını verdi. Bu galibiyetle Fenerbahçe, 3 puandan daha fazlasını kazandı. Trabzonspor ise yarışta tam sol şeride geçecekken Galatasaray maçında olduğu gibi yine vites küçülttü.