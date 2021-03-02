38'lik Atiba'dan 9 gollük katkı!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması, siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Zorlu deplasmanı kayıpsız geçen Beşiktaş, ligde puanını 57'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puanlarını eşitledi. Şampiyonluk yolunda önemli bir deplasmanı geçen siyah-beyazlı ekip, üst üste 4 galibiyetle yoluna devam ediyor.

Yeni Malatyaspor deplasmanında Aboubakar'ın asistiyle kilidi açan Atiba, bu sezon 4'üncü golünü kaydetti. İlerleyen yaşına rağmen performansında eksiklik yaşamayan Kanadalı orta saha, siyah-beyazlı ekibe 2013 yılında PSV Eindhoven'dan transfer olmuştu.

2013'den bu yana Beşiktaş formasıyla istikrarını hiç bozmadan devam eden Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında 279 maça çıktı. 279 maçta 23 gol, 28 asistle oynayan Atiba, 750 bin euroluk maaşıyla Beşiktaş yönetimini de zorlamıyor.

Beşiktaşlı taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Atiba, Süper Lig'de Falcao, Samatta, Cisse gibi golcüleri de geride bırakmayı başardı.