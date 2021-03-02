Fatih Terim'den flaş sözler: "Bu Belhanda'yı oynatmam"

FATİH TERİM: "BU BELHANDA'YI OYNATMAM"

BB. Erzurumspor maçında 72. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede birçok top kaybı yapıp takımının tehlikeli kontrataklar yemesine sebep oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Ben bu Belhanda'ya ilk 11'de forma vermem" dediği öğrenildi. Faslı yıldıza bir kötü haber de yönetimden geldi. Yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep eden yıldız oyuncu, olumsuz yanıt aldı. Belhanda için yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı kulüp, bu rakamın üstüne çıkmama kararı verdi.

BELHANDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ

Maç 21

Gol 6

Asist 3

Maç Başına Şut 1.0

Maç Başına İsabetli Şut 0.6

Dripling 0.9

Maç Başına Top Kapma 0.6

Başarılı pas 31