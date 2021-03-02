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'den flaş sözler: "Bu Belhanda'yı oynatmam"

Lig'de 1. sırada yer alan 'da Belhanda'nın performansı yine tartışmalara neden oldu. İstikrarsız bir performans çizen Faslı futbolcu 'ya teknik direktör 'den sert eleştiri geldi. Erzurumspor mücadelesinin 18 dakikasında hayal kırıklığı yaratan oyuncusu için Terim’in “Ben bu Belhanda’ya 11’de forma vermem” dediği kaydedildi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 2.3.2021 07:01 Son Güncelleme: 2.3.2021 07:34 ABONE OL
Fatih Terim'den flaş sözler: Bu Belhanda'yı oynatmam

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın performansı yine tartışma yarattı. Fatih Terim'in, Erzurumspor maçındaki performansı nedeniyle Belhanda'yı sert bir şekilde uyardığı ve gözdağı verdiği ortaya çıktı.

BELHANDA'NIN PERFORMANSI YETERSİZ Mİ?

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Younes Belhanda'nın durumu netleşmedi. Faslı futbolcunun sözleşmesinin uzatılması bir dönem gündeme gelirken, oyuncunun performansı ve mali istekleri ise bunun tersini gösteriyor. Ligde 5 günde 2 maça çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim, mecburi rotasyona hazırlanıyor. Sol bekte Ömer Bayram ve Linnes'i değişmeli olarak kullanacak Terim, Ankaragücü deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu.

FATİH TERİM: "BU BELHANDA'YI OYNATMAM"

BB. Erzurumspor maçında 72. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede birçok top kaybı yapıp takımının tehlikeli kontrataklar yemesine sebep oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Ben bu Belhanda'ya ilk 11'de forma vermem" dediği öğrenildi. Faslı yıldıza bir kötü haber de yönetimden geldi. Yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep eden yıldız oyuncu, olumsuz yanıt aldı. Belhanda için yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı kulüp, bu rakamın üstüne çıkmama kararı verdi.

BELHANDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ

Maç 21

Gol 6

Asist 3

Maç Başına Şut 1.0

Maç Başına İsabetli Şut 0.6

Dripling 0.9

Maç Başına Top Kapma 0.6

Başarılı pas 31

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Fatih Terim'den flaş sözler: "Bu Belhanda'yı oynatmam"
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