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Galatasaray başkan adayı , yönetim kurulu listesini paylaştı...

Galatasaray'ın Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi adaylar ve listeler belli olmaya başladı. Daha önce adaylığını açıklayan , seçim öncesinde ekibini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 20:29 Son Güncelleme: 2.3.2021 20:29 ABONE OL
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, yönetim kurulu listesini paylaştı...

Mayıs ayında başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray Kulübü'nde, adaylar listelerini oluşturmaya başladı. Başkanlık seçiminde adaylığını ilan eden isimlerden birisi olan Burak Elmas, yönetim kurulu listesini de paylaştı.

Seçim kampanyası için 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' ismiyle oluşturulan sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Galatasaray Spor Kulübü, çağdaş değerler bilinciyle yoğrulmuş bir grup aydınlanmacı öğrencinin ortaya koyduğu düşünce biçimidir. Nesillerden nesillere aktarılan ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütünüdür.

Bu değerlere inananların yaktıkları meşale, birlikte çok şey başaracağımızı defalarca göstermiştir. Burak Elmas ve ekibi olarak, bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz.

Galatasaray'ın geleceği için herkesi dinleyen, hesap veren, doğru insanları doğru görevlere getiren; deneyimli, dinamik, tutkulu ve vizyoner bir yönetim anlayışının gerekli olduğuna inanıyoruz. Paylaşımcı, yetki veren, şeffaf ve kurumsal bir yönetim anlayışını kulübümüze kalıcı olarak yerleştirmek; Galatasaray'ı geleneklerine ve geleceğe yakışır bir üslup ile temsil etmek istiyoruz.

Bir yılın değil, gelecek 50 yılın Galatasaray'ı için birlikte çok şey başaracağız. Çünkü biz Galatasaray'ız.''

Burak Elmas'ın ekibindeki isimler ise şöyle oluştu:

Burak Elmas, Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel

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Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, yönetim kurulu listesini paylaştı...
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