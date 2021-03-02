Sergen Yalçın'dan oyuncularına net mesaj: Keyiflerine göre kadro yapamayız...

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Yeni Malatyaspor deplasmanını 38 yaşındaki Atiba'nın golüyle 1-0 geçen Beşiktaş, puanını 57'e çıkardı.
Son dakikaları oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen mücadelede Yeni Malatyaspor'un gol girişimleri sonuçsuz kaldı. Maçın en dikkat çekici anı ise 85'inci dakikada yaşandı. Oyundan alınarak yerini Kevin N'Koudou'ya bırakan Aboubakar'ın değişiklik kararına oldukça sinirlendiği görüldü. Teknik heyet ve Sergen Yalçın'a tepkilerini gösteren Kamerunlu golcünün, değişiklik kararından memnun olmadığı açıkça görüldü.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, bu konuya da değindi. Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Öncelikle zor bir oyun oldu. Malatyaspor çok mücadele etti. Kazanmak çok önemli böyle maçlarda. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Arka arkaya sık maçlar oynuyoruz bunlar kolay değil. Biraz daha konsantre olsaydık belki farkı arttırabilirdik.
Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal'da daha önce benzer bir tepki vermişti. Ancak biz oyuncuların keyfi isteklerine göre kadrolar hazırlayamayız, oyunu ve takımı düşünmeliyiz.
Oyuncuların bu tepkilerini anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmiyor."