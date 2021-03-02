SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE 7-8 OYUNCUYA PARA CEZASI VERİLDİ!

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Caner Erkin kararını değerlendirdi! "Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Taylan Antalyalı, üç haftadır yedek. Sorun yaratmıyor, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Trabzonspor maçında net bir teknik direktör dokunuşu gördük. Szalai'nin sol beke çekilmesi olumlu oldu. Mesut'un oyundan alınması Pelkas'ın 10 numaraya çekilmesi maça kazandıran hamleler oldu. Fenerbahçe belki bu hafta belki de haftaya zirvenin ortağı olabilir.