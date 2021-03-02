Fenerbahçe'den son dakika haberi! Caner Erkin, hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı.Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin hakkında son dakika haberi geldi!
Trabzonspor maçını kazanan Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul ve Volkan Demir, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı. Caner Erkin, Antalyaspor maçının kadrosunda da olmayacak.
Erol Bulut ile Emre Belözoğlu sahaya birlikte çıktı. İkili saha içinde bir görüşme gerçekleştiriyor.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE 7-8 OYUNCUYA PARA CEZASI VERİLDİ!
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Caner Erkin kararını değerlendirdi! "Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Taylan Antalyalı, üç haftadır yedek. Sorun yaratmıyor, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Trabzonspor maçında net bir teknik direktör dokunuşu gördük. Szalai'nin sol beke çekilmesi olumlu oldu. Mesut'un oyundan alınması Pelkas'ın 10 numaraya çekilmesi maça kazandıran hamleler oldu. Fenerbahçe belki bu hafta belki de haftaya zirvenin ortağı olabilir.
Ahmet Selim Kul: Bize gelen bilgiler Fenerbahçe - Göztepe maçından sonra Caner, takımın oynadığı oyunu abartılı şekilde eleştirdiği için kadro dışı bırakıldı.
Volkan Demir: Ben Caner'e verilen cezanın takımdan ayrılma gibi neticeleceğini düşünmüyorum.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo da bireysel çalışmalara başladı. İrfan Can Kahveci de takımla birlikte çalışmalara katıldı.