Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlar alınmayacak!

haberi: hafta sonuna kadar idmanlar alınmayacak!

'den haberi! , hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe'de 7-8 oyuncuya para cezası verildiği ifade edildi. İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 2.3.2021 16:02 Son Güncelleme: 2.3.2021 16:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlar alınmayacak!

Fenerbahçe'den son dakika haberi! Caner Erkin, hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı.Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin hakkında son dakika haberi geldi!

Trabzonspor maçını kazanan Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul ve Volkan Demir, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı. Caner Erkin, Antalyaspor maçının kadrosunda da olmayacak.

Erol Bulut ile Emre Belözoğlu sahaya birlikte çıktı. İkili saha içinde bir görüşme gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE 7-8 OYUNCUYA PARA CEZASI VERİLDİ!

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Caner Erkin kararını değerlendirdi! "Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Taylan Antalyalı, üç haftadır yedek. Sorun yaratmıyor, futbolda böyle şeyler olabiliyor. Trabzonspor maçında net bir teknik direktör dokunuşu gördük. Szalai'nin sol beke çekilmesi olumlu oldu. Mesut'un oyundan alınması Pelkas'ın 10 numaraya çekilmesi maça kazandıran hamleler oldu. Fenerbahçe belki bu hafta belki de haftaya zirvenin ortağı olabilir.

Ahmet Selim Kul: Bize gelen bilgiler Fenerbahçe - Göztepe maçından sonra Caner, takımın oynadığı oyunu abartılı şekilde eleştirdiği için kadro dışı bırakıldı.

Volkan Demir: Ben Caner'e verilen cezanın takımdan ayrılma gibi neticeleceğini düşünmüyorum.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo da bireysel çalışmalara başladı. İrfan Can Kahveci de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
SON DAKİKA: Yeni normalleşmede esnafın beklediği formül bulundu! Lokantalar, kafeler ve restoranlar...
Son dakika | İşte il il kafe, restoran ve lokanta normalleşme şartları
Son dakika haberi: CHP'de yeni kaset skandalı! Vekilin istifa nedeni belli oldu
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de radikal kararlar devam ediyor! Caner Erkin'den sonra...
Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara geldiğinde...
SON DAKİKA: Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı, ne zaman açılacak? Risk haritasına göre, kafelerin, restoranların açılacağı iller ve çalışma saatleri
Son dakika haberi | MEB tarafından yüz yüze eğitim için kurallar belirlendi! Uyulmazsa tekrar eve dönülür!
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı kararlarını son dakika açıkladı! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Kafe ve restoranlar nerelerde açıldı?
Korona risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre Türkiye geneli koronavirüs risk durumu haritası
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Caner Erkin hafta sonuna kadar idmanlar alınmayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA