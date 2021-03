Son dakika: Ümit Karan koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım

"EŞİMİ HATIRLAMADIM"



Fiziksel olarak hastalığı çok ağır geçirdiğini vurgulayan ve o günleri tebessümle anlatan Ümit Karan, "Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım, o kadar ağır geçti yani. İnsan hanımını hatırlamıyorsa çok ağır geçirmişim demek ki. Ateşim çok yüksekti. 40,8'e kadar yükselmişti. Bende öksürük yoktu daha çok ateş vardı" dedi.



Aşılamanın hatırlatılması üzerine de Karan, "Elbette sıra bize de gelecektir. Ama daha önemli insanlar var. Yaşlılar var. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Şu an azalma gibi bir görüntü var. Ama dikkat etmek gerek. Sporcu camiasında biz çok dikkatli olmaya başladık. Birçok futbolcu atlattı. Ancak ilerleyen zamanlarda kısıtlamalar bittiği zaman daha dikkatli olmak gerekli. Kurallara her zaman dikkat etmeliyiz. Bundan sonra hayatımız bu şekilde devam da edecektir. Maskeyle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bir yere gittiğimiz zaman toplu halde gitmemek gibi şeylere önem vermeliyiz. İnsanlar bunları alışkanlık hale getirmeli" ifadelerini kullandı.Tribünleri özleyip özlemediği sorulan Ümit Karan, "Zaten en kötü olay o. Futbola, tribüne çare bulmamız lazım. Koltukların yüzde kapasitesini düşük tutup, mesela yüzde 20- 30 gibi yapıp, o kurala uymak gerekiyor. Bir an önce seyirciye dönmek gerekiyor. Çünkü seyircisiz futbol olmaz" dedi.