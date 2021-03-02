Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ümit Karan koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım

Son dakika: koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım

Teknik Direktörü , koronavirüse yakalanıp, atlattığını ve ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyledi. Ümit Karan, "Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım, o kadar ağır geçti yani. İnsan hanımını hatırlamıyorsa çok ağır geçirmişim demek ki. Ateşim çok yüksekti. 40,8'e kadar yükselmişti. Bende öksürük yoktu daha çok ateş vardı" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 12:14 ABONE OL
Son dakika: Ümit Karan koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor teknik direktörü Ümit Karan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce koronavirüse yakalanıp, atlattığını ve ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini belirten Ümit Karan, "Baya bir süre oldu. Yurt dışı seyahatim vardı. Veteran Milli Takımı'yla Almanya'ya gitmiştik. Dönüşte evde yatarken bir anda ateşim çıktı. Hatta iki gün evde çabaladım, düşer mi? diye ancak düşecek gibi değildi. Sonra hastaneye gittik. Odaya aldılar. Tedavi görmeye başladım. İğne ve ilaçlar uygulandı. Koronaüvirüs teşhisi konulmadı. Zatürre denildi. İyileştikten sonra eşim 'sen kesin kovid olmuştun' dedi. Yok dedim, olsa çıkardı. Kontrol ettirdim. Kandan antikor testi yapıldı. Evet atlatmışız hem de ağır atlatmışız. Bir ara şuurum bile kaybolmuştu" diye konuştu.



"EŞİMİ HATIRLAMADIM"

Fiziksel olarak hastalığı çok ağır geçirdiğini vurgulayan ve o günleri tebessümle anlatan Ümit Karan, "Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım, o kadar ağır geçti yani. İnsan hanımını hatırlamıyorsa çok ağır geçirmişim demek ki. Ateşim çok yüksekti. 40,8'e kadar yükselmişti. Bende öksürük yoktu daha çok ateş vardı" dedi.

Aşılamanın hatırlatılması üzerine de Karan, "Elbette sıra bize de gelecektir. Ama daha önemli insanlar var. Yaşlılar var. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Şu an azalma gibi bir görüntü var. Ama dikkat etmek gerek. Sporcu camiasında biz çok dikkatli olmaya başladık. Birçok futbolcu atlattı. Ancak ilerleyen zamanlarda kısıtlamalar bittiği zaman daha dikkatli olmak gerekli. Kurallara her zaman dikkat etmeliyiz. Bundan sonra hayatımız bu şekilde devam da edecektir. Maskeyle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bir yere gittiğimiz zaman toplu halde gitmemek gibi şeylere önem vermeliyiz. İnsanlar bunları alışkanlık hale getirmeli" ifadelerini kullandı.Tribünleri özleyip özlemediği sorulan Ümit Karan, "Zaten en kötü olay o. Futbola, tribüne çare bulmamız lazım. Koltukların yüzde kapasitesini düşük tutup, mesela yüzde 20- 30 gibi yapıp, o kurala uymak gerekiyor. Bir an önce seyirciye dönmek gerekiyor. Çünkü seyircisiz futbol olmaz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
SON DAKİKA: Yeni normalleşmede esnafın beklediği formül bulundu! Lokantalar, kafeler ve restoranlar...
Son dakika | İşte il il kafe, restoran ve lokanta normalleşme şartları
Son dakika | CHP'de yeni kaset skandalı! Vekilin istifa nedeni belli oldu
SON DAKİKA: Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı, ne zaman açılacak? Risk haritasına göre, kafelerin, restoranların açılacağı iller ve çalışma saatleri
Son dakika: Mesut Özil'den Erol Bulut'a şok tepki! Kenara geldiğinde...
Son dakika haberi | MEB tarafından yüz yüze eğitim için kurallar belirlendi! Uyulmazsa tekrar eve dönülür!
Son dakika: Fenerbahçe'de radikal kararlar devam ediyor! Caner Erkin'den sonra şimdi de...
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı kararlarını son dakika açıkladı! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Kafe ve restoranlar nerelerde açıldı?
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge! Kademeli normalleşmenin detayları belli oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ümit Karan koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA