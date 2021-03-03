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uçak kazansından sonra otobüs kazansından da kurtuldu!

'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan biri olan 'nin 29 Kasım 2016'da ekibi 'yi taşırken 'da düşen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazansından da kurtulduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 16:33 ABONE OL
Chapecoense uçak kazansından sonra otobüs kazansından da kurtuldu!

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin orta kesimindeki Cochabamba kentinden Santa Cruz'a giden yolcu otobüsü, Calomi kasabasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

UÇAK KAZASININ ARDINDAN OTOBÜS KAZASINDAN DA KURTULDU

Öte yandan, kazada yaralanan yolculardan birinin, 29 Kasım 2016'da Brezilyalı futbolcuları taşırken Kolombiya'da düşen uçaktan kurtulan Erwin Tumiri olduğu öğrenildi.

Kazayı sırtında ve dizlerinde ufak sıyrıklarla atlatan Tumiri, "Bir kez daha hayatta kaldığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Doktorlar bana sen 'Tanrı'nın koruyucu meleğisin' dedi." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüş, içinde 81 kişinin bulunduğu kazadan, 5 kişi kurtulmuştu.

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Chapecoense uçak kazansından sonra otobüs kazansından da kurtuldu!
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