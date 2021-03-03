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Erman Toroğlu: "Bu atamalar biraz tuhaf..."

'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçı, birçok tartışmaya neden oldu. Maç sonunda Galatasaray tarafından yapılan hakem eleştirileri ve atamasına Erman Toroğlu'da değindi. Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır ataması için "Bu atamalar biraz tuhaf." ifadelerini kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 3.3.2021 23:36 Son Güncelleme: 4.3.2021 00:08 ABONE OL
Erman Toroğlu: Bu atamalar biraz tuhaf...

Süper Lig'de hafta içi mesaisi sürüyor. Lider Galatasaray, 28. haftada Ankaragücü deplasmanına çıktı. Ankara deplasmanında 3 puan bırakan sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maç içinde ve maç sonunda oldukça olaylı geçen karşılaşmanın ardından Galatasaray tarafı, hakem Halil Umut Meler'e ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi.

Maç sonunda A Spor'a bağlanan Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'da hakem kararlarını ve Cüneyt Çakır atamasını değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"3 gün önce Trabzon Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır. Çok tepki almıştı. Bugünkü maçın da VAR hakemi Cüneyt Çakır. O zaman bir şey söyleyeceğim..."

"RIDVAN DİLMEN'İN SERDAR TATLI OLAYINA..."

Yapılan hakem ve VAR atamalarının 'tuhaf' olduğunu dile getiren Erman Toroğlu, "Bu iş bir tuhaf. Bu işlerdeki tayinler bir tuhaf. Kimse kimseyi yemesin. Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok. Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım diyorum." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM VE ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'TAN SERT SÖZLER

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, hakem kararlarını eleştirdi:

"Beşiktaş maçında Vida'nın vücudundan seken ve elinden seken topu Cüneyt Çakır bize öyle bir izah etti ki neredeyse özür dileyecektik. Bu maçtaki pozisyon nereden geliyor? Cüneyt Çakır bu seferde VAR'da duruyordu. Hepimiz zaten pandemi döneminde bir tuhaf olduk. 2 gün evvel, VAR'daydı Cüneyt Çakır. 2 gün sonra buraya neden atandı? Çağırma ve müdahale etme hiç yok.

Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor rakip oyuncu. Hani şiddet olunca yeterli şiddet görmemişti Zorbay Küçük. Şimdi, mağlubiyeti biz hiçbir zaman hakemlere yormadık. Geçen haftalardan beri tuzaktır diyorum, bu hafta düşürüldük.

Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ta maç sonunda oldukça şiddetli şekilde Mostafa Mohamed'e verilen kırmızı kartı eleştirdi. Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kartsa Trabzon'daki de penaltıdır. Penaltının babasıdır. Adalet istiyoruz sadece farklı bir şey istemiyoruz. Mostafa Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi bu gece? Adalet istiyoruz artık yeter!"

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Erman Toroğlu: "Bu atamalar biraz tuhaf..."
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