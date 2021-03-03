Erman Toroğlu: "Bu atamalar biraz tuhaf..."

"Beşiktaş maçında Vida'nın vücudundan seken ve elinden seken topu Cüneyt Çakır bize öyle bir izah etti ki neredeyse özür dileyecektik. Bu maçtaki pozisyon nereden geliyor? Cüneyt Çakır bu seferde VAR'da duruyordu. Hepimiz zaten pandemi döneminde bir tuhaf olduk. 2 gün evvel, VAR'daydı Cüneyt Çakır. 2 gün sonra buraya neden atandı? Çağırma ve müdahale etme hiç yok.