Son dakika! Fatih Terim'den Ankaragücü yöneticilerine sert tepki!

Süper Lig'de lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1'lik şok skorla mağlup oldu. Maçta şok üstüne şok yaşayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü. Kart kararının ardından Galatasaray kulübesi ayağa kalktı ve hakeme sert tepkiler gösterdi. Galatasaray'ın aldığı bu mağlubiyetle birlikte 8 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.
FATİH TERİM ANKARAGÜCÜ YÖNETİCİLERİYLE TARTIŞTI
Kameralara yansıyan ve maça damga vuran olaylardan bir tanesi de Teknik Direktör Fatih Terim'in Ankaragücü tribünü ile yaşadığı tartışma oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası tribünde bulunan MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.