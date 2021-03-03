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Son dakika! 'den Ankaragücü yöneticilerine sert tepki!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü ve maçında lider Galatasaray 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ilk yarısında net pozisyonları değerlendiremeyen Galatasaray'da golcü futbolcu Mohamed de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maça damga vuran olaylardan bir tanesi de 'in kenarda Ankaragücü yöneticileriyle yaşadığı tartışma oldu.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 21:02 Son Güncelleme: 3.3.2021 21:12 ABONE OL
Son dakika! Fatih Terim'den Ankaragücü yöneticilerine sert tepki!

Süper Lig'de lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1'lik şok skorla mağlup oldu. Maçta şok üstüne şok yaşayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü. Kart kararının ardından Galatasaray kulübesi ayağa kalktı ve hakeme sert tepkiler gösterdi. Galatasaray'ın aldığı bu mağlubiyetle birlikte 8 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

FATİH TERİM ANKARAGÜCÜ YÖNETİCİLERİYLE TARTIŞTI

Kameralara yansıyan ve maça damga vuran olaylardan bir tanesi de Teknik Direktör Fatih Terim'in Ankaragücü tribünü ile yaşadığı tartışma oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası tribünde bulunan MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.

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Son dakika! Fatih Terim'den Ankaragücü yöneticilerine sert tepki!
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