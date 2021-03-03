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'in 28. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Kayserispor'un maç öncesinde 25 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor'un ise 29 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 19:08 Son Güncelleme: 3.3.2021 19:35 ABONE OL
Kayserispor - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'de 28. hafta içi mesaisi sürüyor. Ligin 28. haftasında karşı karşıya gelen Kayserispor ve Çaykur Rizespor, puan ve puanlar almak için sahaya çıkıyor. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele, Hüseyin Göçek'in yönetiminde geçiyor. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Alpaslan Dedeş yapıyor.

Karşılaşmanın ilk 35 dakikası 0-0 golsüz eşitlikle geçti.

Maçın canlı anlatımı için tıklayınız.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica.

Rizespor: Gökhan, Talbi, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Soderlund, Selim, Sabo, Melnjak, Meriah, Dokovic

CANLI SKOR

Kayserispor: 0

Çaykur Rizespor: 0

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Kayserispor Joseph Attamah ile gole yaklaştı. Attamah'ın kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

9' Rizespor takımı Fernando Boldrin ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

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Kayserispor - Çaykur Rizespor | CANLI
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