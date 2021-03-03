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Son dakika: UEFA'dan İstanbul çıkarması! Süper ...

UEFA yetkilileri 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da TFF'nin Riva'daki merkezinde kulüpler için bilgilendirme yapacak. 2024 yılından itibaren uygulanması planlanan Avrupa Kulüp Müsabakaları için Kulüpler Birliği ve TFF ile görüşülecek. Avrupa kupalarını maddi ve manevi olarak daha cazip hala getirmek isteyen UEFA, Süper planını anlatacak. Konuyla ilgili detayları Sabah yazarı Murat Özbostan yazdı. İşte detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Giriş Tarihi: 3.3.2021 08:51 Son Güncelleme: 3.3.2021 08:51 ABONE OL
Son dakika: UEFA'dan İstanbul çıkarması! Süper Şampiyonlar Ligi...

Sabah'ın usta yazarı Murat Özbostan, UEFA'nın İstanbul'a yapacağı ziyaretle ilgili detayları açıkladı. Yarın (4 Mart) yapılacak çıkarmanın Avrupa kupalarının geleceği ve yeni Şampiyonlar Ligi formatı hakkında olacak. İşte ayrıntılar...

UEFA, Süper Lig takımları için İstanbul'a çıkarma yapıyor... Avrupa futbolunun patronu, 2024 yılından itibaren uygulamayı planladığı Avrupa Kulüp Müsabakaları için Kulüpler Birliği'ne bilgilendirme yapacak.

TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, 4 Mart Perşembe günü saat 14.00'te başlayacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun bu toplantıya katılmasını isteyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, özetle şu vurguyu yaptı: "Türk futbolunun geleceği için bu önemli bir toplantı. Katılımınız önemli."

UEFA adına Riva'daki buluşmaya UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Kulüp Müsabakaları yöneticisi Stephane Anselmo katılacak. İki önemli isim, Kulüpler Birliği'ne yeni yapıyı anlatacak. Toplantıya Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye konuyla ilgili bir yazı gönderdi.

SÜPER ŞAMPİYONLAR LİGİ...

Futbolda yeni atılımlar yapmak isteyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve ekibi, bir süredir bu yeni sistem üzerinde çalışmalar yapıyor. Şampiyonlar Ligi'ni maddi ve manevi olarak daha cazip hale getirmeyi hedefleyen UEFA, federasyonlardan liglerin kısalmasını istiyor. Böylece daha çok maç ve para formülünü planlayan UEFA, liglerin 18 ya da 16 takımlı olmasını talep ediyor...

UEFA, 2024 sonrası için düşündüğü planları hayata geçirmek için de ülke federasyonları ile bir süredir bire bir görüşmeler yapıyor ve futbolun patronu FIFA'nın da desteğini almış durumda...

Yeni format için kulüplerin kapısını da çalan UEFA, özellikle Barcelona, Real Madrid ve Juventus'u bu organizasyonda görmek istiyor. Ayak bastı parası için konuşulan rakam 300 milyon Euro... Adı ise Süper Şampiyonlar Ligi...

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Son dakika: UEFA'dan İstanbul çıkarması! Süper Şampiyonlar Ligi...
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