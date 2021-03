Altınordulu Enis Destan: Çağlar ve Cengiz ağabeyler gibi olmak istiyorum

Riva'da bulanan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki konuşan Destan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakiplerle ilgili, "Güzel bir gruba düştük. Favori diyebileceğimiz bir takım yok. Bu grupta her şey olabilir. Kampımız güzel gidiyor, her şey yolunda. Umarım gruplarda da güzel bir başarı elde ederiz. Grupta maçlar dişe diş geçecek. Favori bir takım yok. Her an her şey olabilir. O yüzden sıkı çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"SADECE BENİM DEĞİL, TAKIMIN DA YÜKSELEN BİR GRAFİĞİ VAR"

Altınordu forması giyen Destan, "Sadece benim değil takımın da yükselen bir grafiği var. Son 3 maçta takıma güzel bir katkı sağladım. Umarım böyle devam eder ve ilk 6 içine gireriz" şeklinde konuştu.

"ALTINORDU'DAN CENGİZ AĞABEY, ÇAĞLAR AĞABEY ÇIKTI"

Altınordu'dan önemli isimlerin yetiştiğini vurgulayan Destan, "Daha güçlü bir şekilde odaklanıyoruz. Cengiz ağabey, Çağlar ağabey çıktı. Biz de neden olmasın diye sorduk kendimize. Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa'da oynayacağız. Bu şampiyona da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN KONSANTRASYON"

Futbolda önemli olanın konsantrasyon olduğunu söyleyen Destan, "Her futbolcunun iniş çıkışları olur, güzel geçirdiği sezonları olur, geçiremediği sezonları da olur. Önemli olan verdiği konsantrasyondur. Ümit Milli Takıma geldim ve bu süreçte süre almaya başladım kendi takımımda. Milli takımda da bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım" diye konuştu.