G.Saray'dan Eyüpspor'a transfer tartışma yaratmıştı! Erencan'ın hedefi Manchester City

"MİLLİ TAKIMLA AVRUPA'YA GİTTİĞİMİZDE SCOUT'LAR VE MENAJERLER MAÇLARIMIZI ÇOK FAZLA İZLİYOR"

Milli takım forması altında Avrupa'da oynadıkları maçların dikkatle takip edildiğini dile getiren Erencan Yardımcı, "Milli takımla Avrupa'ya gittiğimizde scout'lar ve menajerler maçlarımızı çok fazla izliyor. Avrupa'da alt yaş maçları çok önemseniyor. Avrupa'da oynadığımız maçlar bizim için podyum oluyor. Takımımızda yer bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.





"GALATASARAY'A İDEAL YAŞTA GELDİM"

Amatörde mücadele eden Kocaeli ekibi 41 Futbol Kulübü'nden 2017 yılında Galatasaray'a gelen Erencan Yardımcı, "Galatasaray'a ne çok erken ne de çok geç geldim. İdeal bir yaşta geldim. Sonrasında da milli takıma gittim. Benim için hızlı bir yükseliş oldu" değerlendirmesinde bulundu.