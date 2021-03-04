Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya'da aşı için Ronaldo önerisi!

'da aşı için önerisi!

Dünya genelinde 1 yılı aşkın süredir etkisi devam eden koronavirüs salgınında aşılama evresine geçildi. Birçok ülkede aşılama çalışmaları devam ederken pandeminin en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan 'dan ilginç bir öneri geldi. İtalya'nın önde gelen sağlıkçılardan Prof. Dr. , 'da oynayan futbolcuların erken aşı olması gerektiğini ve gibi ünlü isimlerin de  halka aşı için ilham kaynağı olması gerektiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 16:43 ABONE OL
İtalya'da aşı için Ronaldo önerisi!

İtalya'nın önemli sağlıkçılarından biri olan Matteo Bassetti'den aşı çalışmaları için ilginç bir teklif geldi. Prof Dr. Basetti, Ronaldo'nun aşılamada halka örnek olabileceğini söyledi.

İTALYA'DA AŞIYA 'RONALDO ÖNCÜLÜK ETSİN' ÖNERİSİ

İtalya'da önde gelen sağlıkçılardan Prof. Dr. Matteo Bassetti, Serie A'da oynayan futbolcuların tamamının erken COVİD-19 aşısı olması gerektiğini söyleyerek bir tartışmaya yol açtı.

Bassetti bu önerisine ek olarak başta Juventus forması giyen Ronaldo ve kamuoyunda güvenilir kabul edilen futbolcuların bireylere aşı olmaları konusunda ilham kaynağı olacağını belirtti.

Yaklaşık 20 kulüpte 600 oyuncu ter dökerken, İtalya'da her yüz kişiden sadece 7.5'inin aşılanması kafalarda soru işareti bıraktırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerine müjdeli haber: Kaynakları çeşitlendiriyoruz...
Ali Sunal ile Gül Sunal doğum müjdesini sosyal medyadan sevenlerine böyle açıkladı! Ezo Sunal kızı Nova’ya kavuştu!
Son dakika haberi: Metin Feyzioğlu'ndan flaş çıkış: Reform değil devrim
Son dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı genelgesi! 6-7 Mart Cumartesi Pazar yasak var mı, saat kaçta başlıyor?
SON DAKİKA: Altın fiyatları için kayıp büyük oldu! Tarih tekerrür eder mi: Altın düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA | Yüz yüze eğitimde merak edilen sorular cevap buldu: Tüm il ve sınıflar için belirlendi!
Son dakika: Aslı Enver'den aşk açıklaması geldi! 'Murat Boz ile barıştı mı?' sorusuna yanıt gibi paylaşım...
Yürüyüş yaparken başına talih kuşu kondu! Değeri bir milyon 887 bin lira...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır açıklaması! "Tuhaf..."
Son dakika haberi: Muharrem İnce'den CHP'yi zora sokacak soru: HDP aday çıkarsaydı İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da aşı için Ronaldo önerisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA