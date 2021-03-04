İtalya'da aşı için Ronaldo önerisi!

İtalya'nın önemli sağlıkçılarından biri olan Matteo Bassetti'den aşı çalışmaları için ilginç bir teklif geldi. Prof Dr. Basetti, Ronaldo'nun aşılamada halka örnek olabileceğini söyledi.
İTALYA'DA AŞIYA 'RONALDO ÖNCÜLÜK ETSİN' ÖNERİSİ
İtalya'da önde gelen sağlıkçılardan Prof. Dr. Matteo Bassetti, Serie A'da oynayan futbolcuların tamamının erken COVİD-19 aşısı olması gerektiğini söyleyerek bir tartışmaya yol açtı.
Bassetti bu önerisine ek olarak başta Juventus forması giyen Ronaldo ve kamuoyunda güvenilir kabul edilen futbolcuların bireylere aşı olmaları konusunda ilham kaynağı olacağını belirtti.
Yaklaşık 20 kulüpte 600 oyuncu ter dökerken, İtalya'da her yüz kişiden sadece 7.5'inin aşılanması kafalarda soru işareti bıraktırdı.