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- maçında ilk 11'ler belli oldu! sürprizi...

'de geçen hafta 'ye mağlup olan , deplasmanında üç puan hedefiyle sahaya çıkıyor. Kasımpaşa karşısında Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. , bu maçta Flavio yerine 'a forma şansı verdi. Karşılaşmanın canlı anlatımını ilerleyen dakikalarda haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 14:47 Son Güncelleme: 4.3.2021 15:33 ABONE OL
Kasımpaşa - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Abdülkadir Parmak sürprizi...

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 1-0 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında moral bulmak istiyor. Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında kazanmak için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa karşısında Abdullah Avcı, Flavio yerine Abdülkadir Parmak'a forma şansı verdi. Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un ilk 11'ini aktardı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hosseını, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Flavıo, Baker, Yusuf, Yunus Mallı, Afobe

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Abdullah Avcı: Genel olarak her seferinde daha iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Kasımpaşa takımı her zaman belli bir gücü olan bir takım. Bugün her seferinden bir adım daha ileriye atmalarını istedim. Umarım başarırız.

Fuat Çapa: Son 3 haftada üzerine koyarak gittiğimiz bir oyun var ancak 3 puan da almamız gerekiyor. Trabzonspor, Abdullah Avcı geldiğinden beri önemli bir çıkış yakaladı. Artıları var ama eksileri de var. Rakibimizi analiz ettiğimizde bunları gördük.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında burnuna darbe alan Vitor Hugo'nun durumu da maç günü belli olacak.

İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.

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Kasımpaşa - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Abdülkadir Parmak sürprizi...
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