Kasımpaşa - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Abdülkadir Parmak sürprizi...

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Abdullah Avcı: Genel olarak her seferinde daha iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Kasımpaşa takımı her zaman belli bir gücü olan bir takım. Bugün her seferinden bir adım daha ileriye atmalarını istedim. Umarım başarırız.

Fuat Çapa: Son 3 haftada üzerine koyarak gittiğimiz bir oyun var ancak 3 puan da almamız gerekiyor. Trabzonspor, Abdullah Avcı geldiğinden beri önemli bir çıkış yakaladı. Artıları var ama eksileri de var. Rakibimizi analiz ettiğimizde bunları gördük.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında burnuna darbe alan Vitor Hugo'nun durumu da maç günü belli olacak.

İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.