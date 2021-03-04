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'den sevindiren haber!

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Norveçli sağ bek oyuncusu , yılbaşı gecesinde talihsiz bir kaza yaşamış ve gözünden yaralanmıştı. Sezonu kapatan tecrübeli oyuncu, uzun süre sonra topla çalışmalara başladı.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 22:00 Son Güncelleme: 4.3.2021 22:04 ABONE OL
Omar Elabdellaoui'den sevindiren haber!

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kazada yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, topla yaptığı çalışmalardan video paylaştı.

Yılbaşı gecesi havai fişek kazası sonucu gözünden ve yüzünden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, bireysel antrenman yapmaya başladı.

29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından topla yaptığı çalışmaların görüntülerini paylaştı. Norveçli futbolcu burada yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Bununla birlikte benim adıma çok daha uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha iyi ve daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım. Dualarınız benim için çok şey ifade ediyor" diye konuştu.

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Omar Elabdellaoui'den sevindiren haber!
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