Son dakika: Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

"Kimin ne yaptığı belli değil. Yine bakıyoruz, 'hakem' diyorlar, penaltı doğru. Arda Turan'ın oralara girmesi manasız. Ama sonuçta şampiyonluk yolunda kaybedilen çok önemli bir 3 puan var. Üstelik Ankaragücü gibi mütevazı bir takıma karşı."