Son dakika: Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda ligde kalma yarışı veren Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürürken geceye Ankaragücü'ne verilen penaltı ve Mostafa Mohamed'in gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Tartışmalı kararler veren maçın hakemi Halil Umut Meler'den çok eleştirilerin odak noktası VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.
SABAH yazarı aynı zamanda eski hakem olan Ahmet Çakar, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
AHMET ÇAKAR | PENALTI DOĞRU, KIRMIZI YANLIŞ
"Galatasaray için çok ciddi bir kayıp. Günlerdir futbol kamuoyunda yapılan yorumlarda, 'Küme düşme ihtimali çok yüksek olan Ankaragücü'nü Galatasaray rahat yenecek' diyen herkes şu anda puan hesabı yapıyor."
"REZİL BİR FUTBOL"
"Kimse hakem falan demesin, ortaya konan rezil bir futbol var ve kimse Ankaragücü'nün haklı mücadelesini göz ardı etmesin. Adamlar ligin dibinde adeta can çekişiyor. Bakıyoruz, Galatasaray açısından yakalanan pozisyon yok, girilen pozisyon yok, sadece ortaya konan yalandan bir futbol var."
"Kimin ne yaptığı belli değil. Yine bakıyoruz, 'hakem' diyorlar, penaltı doğru. Arda Turan'ın oralara girmesi manasız. Ama sonuçta şampiyonluk yolunda kaybedilen çok önemli bir 3 puan var. Üstelik Ankaragücü gibi mütevazı bir takıma karşı."
Bunun hesabını sevgili Fatih hoca vermeli. Böylesine bir mağlubiyet şampiyonluk yolunda hesapta olmayan ağır bir darbe demektir."
"DOĞRU KARAR SARI OLMALIYDI"
"Gelelim hakem Halil Umut Meler'e... Penaltı kararı belki tartışılabilir ama bana göre kimse 'Neden verdin' diyemez. Ceza alanı içinde Arda'nın ayağından geliyor, kol açık. Bunu kabul ettik ama kırmızı karta kesinlikle iştirak etmiyorum."
"Mostafa Mohamed'in amacı adamı sakatlayıp kafasını gözünü yarmak değil. Doğru karar sarı olmalıydı. Haa! Mohamed atılmasıydı Galatasaray kazanır mıydı, o da çok zor."
"Bence Galatasaray ve Fatih Terim kendi iğnesini kendine batırmalı. Herkes Beşiktaş'a çalıştı. Şu anda Beşiktaş 3 puan ileride gibi görünüyor. Böyle mağlubiyetler Galatasaray için şampiyonluk yarışında çok önemli bir yaradır."