Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika! Fenerbahçe'ye şok! Mesut Özil oyuna devam edemedi...

Son dakika! 'ye şok! oyuna devam edemedi...

Son dakika haberi... 'in 28. haftasında kendi evinde 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın 12. dakikasında Fredy'nin golüyle öne geçen Antalyaspor, karşılaşmayı önde götürüyor. Sarı-lacivertlilerin ara transferde kadrosuna kattığı , sakatlanarak oyundan alındı ve yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu. Özil, sedyeyle saha kenarına alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.3.2021 20:35 Son Güncelleme: 4.3.2021 21:10 ABONE OL
Son dakika! Fenerbahçe'ye şok! Mesut Özil oyuna devam edemedi...

Süper Lig'de hafta içi mesasinin sonun gününde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 12. dakikada Fredy ile golü buldu ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertlilerin ikinci yarıda gol aradığı bir pozisyonda Mesut Özil sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçta dakikalar 66'yı gösterdiğinde bir pozisyonda bileği dönen yıldız futbolcu, sedyeyle saha kenarına çıkarıldı. Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan isim ise ara transferde kadroya katılan İrfan Can Kahveci oldu. İrfan Can, sarı lacivertli formayı ilk kez Antalyaspor maçında giymiş oldu.

Mesut Özil maçın ilk yarısında çok net bir pozisyonu boş kaleye kaçırmıştı.

Sağlık personelinin talebi doğrultusunda saha içine giren görevliler Özil'i sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Özil'in yerine 67. dakikada İrfan Can Kahveci dahil oldu. Yıldız futbolcunun sağlık durumu daha sonra netlik kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı'dan son dakika: 6-7 Mart hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri genelgesi yayınlandı!
Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerine müjdeli haber: Kaynakları çeşitlendiriyoruz...
Ali Sunal ile Gül Sunal doğum müjdesini sosyal medyadan sevenlerine böyle açıkladı! Ezo Sunal kızı Nova’ya kavuştu!
Yürüyüş yaparken başına talih kuşu kondu! Değeri bir milyon 887 bin lira...
Son dakika haberi: Metin Feyzioğlu'ndan flaş çıkış: Reform değil devrim
SON DAKİKA: Altın fiyatları için kayıp büyük oldu! Tarih tekerrür eder mi: Altın düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Aslı Enver'den aşk açıklaması geldi! 'Murat Boz ile barıştı mı?' sorusuna yanıt gibi paylaşım...
Son dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı genelgesi! 6-7 Mart Cumartesi Pazar yasak var mı, saat kaçta başlıyor?
SON DAKİKA | Yüz yüze eğitimde merak edilen sorular cevap buldu: Tüm il ve sınıflar için belirlendi!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır açıklaması! "Tuhaf..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Fenerbahçe'ye şok! Mesut Özil oyuna devam edemedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA