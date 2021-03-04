Son dakika! Fenerbahçe'ye şok! Mesut Özil oyuna devam edemedi...

Süper Lig'de hafta içi mesasinin sonun gününde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 12. dakikada Fredy ile golü buldu ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertlilerin ikinci yarıda gol aradığı bir pozisyonda Mesut Özil sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçta dakikalar 66'yı gösterdiğinde bir pozisyonda bileği dönen yıldız futbolcu, sedyeyle saha kenarına çıkarıldı. Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan isim ise ara transferde kadroya katılan İrfan Can Kahveci oldu. İrfan Can, sarı lacivertli formayı ilk kez Antalyaspor maçında giymiş oldu.

Mesut Özil maçın ilk yarısında çok net bir pozisyonu boş kaleye kaçırmıştı.

Sağlık personelinin talebi doğrultusunda saha içine giren görevliler Özil'i sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Özil'in yerine 67. dakikada İrfan Can Kahveci dahil oldu. Yıldız futbolcunun sağlık durumu daha sonra netlik kazanacak.