Son dakika: Sergen Yalçın'a tepkisi olay olmuştu! Aboubakar o anı anlattı

Beşiktaş'ın zorlu geçen bir karşılaşma sonunda üç puan kazandığı Malatya deplasmanında tek bir görüntü moralleri bozmuştu. Vincent Aboubakar 85. dakikada oyundan çıkarılmasına rağmen söylenmiş ve taraftarların tepkisini toplamıştı.
Yaptığı hareketlerden dolayı pişman olan Aboubakar, dönüş yolculuğunda Sergen Yalçın'ın yanına giderek pişmanlığını dile getirdi.
YALÇIN'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yaptığı hareketlerin tamamen kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Kamerunlu golcü, "O kadar hırslıydım ki, oyundan çıkarken 15-20 dakika daha olduğunu zannettim. Daha yapabileceğim çok şey olduğunu düşündüm. Hırsımdan dolayı yaptığım hareketlerden dolayı sizi üzdüysem özür dilerim" dedi.
Sergen Hoca ise, "Sen hırsını korumaya devam et. Birbirimizi anlıyoruz, problem yok" sözlerini kullandı.
YALÇIN MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?
90 dakika sonrası Aboubakar'ın tepkisi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim. Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz. Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez." ifadelerini kullanmıştı.