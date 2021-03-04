Son dakika: Sergen Yalçın'a tepkisi olay olmuştu! Aboubakar o anı anlattı

YALÇIN MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?

90 dakika sonrası Aboubakar'ın tepkisi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim. Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz. Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez." ifadelerini kullanmıştı.