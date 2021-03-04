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ekipleri şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

, , , ve gibi kulüpler Bitlis'te şehit olan 9 askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 'de 4-8 Mart arasında oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 19:11 Son Güncelleme: 4.3.2021 19:29 ABONE OL
Süper Lig ekipleri şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibatın kesildiği ve helikopterdeki askerlerden 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirtildi.

Şehit haberinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüpler tarafından başsağlığı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar...

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Süper Lig ekipleri şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı
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