Süper Lig ekipleri şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibatın kesildiği ve helikopterdeki askerlerden 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirtildi.

Şehit haberinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüpler tarafından başsağlığı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar...