Süper Lig ekipleri şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibatın kesildiği ve helikopterdeki askerlerden 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirtildi.
Şehit haberinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüpler tarafından başsağlığı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar...
Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı 4 askerimize ise acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimiz anısına 4-8 Mart arasında oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. pic.twitter.com/Y8MtEeECJ2— TFF (@TFF_Org) March 4, 2021
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 4, 2021
Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/INJjnJIH6b
Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 4, 2021
🇹🇷 Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/mgD3ghpDe2
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/CtbArwSkA5— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 4, 2021
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ordumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/PFemXlYc2q— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 4, 2021