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Son dakika: Gaziantep FK maçında yok!

Spor Toto 'in 29. haftasında zirvenin ortağı Beşiktaş, Cumartesi akşamı sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kritik maç öncesi Siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden , Gaziantep maçı kafilesinde yer almadı.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 18:36 Son Güncelleme: 5.3.2021 18:48 ABONE OL
Son dakika: Cenk Tosun Gaziantep FK maçında yok!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında Cumartesi akşamı saat 19.00'da Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Kritik maç öncesi Siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Francisco Montero da kadroya dahil edildi. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

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Son dakika: Cenk Tosun Gaziantep FK maçında yok!
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