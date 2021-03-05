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efsanesi Guti ile efsanesi derbiyi değerlendirdi!

İspanyol ekipleri ile 'in eski futbolcuları ve , iki kulüp arasındaki rekabete dair duygularını paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 15:32 Son Güncelleme: 5.3.2021 15:35 ABONE OL
Real Madrid efsanesi Guti ile Atletico Madrid efsanesi Diego Forlan derbiyi değerlendirdi!

İspanyol ekipleri Real Madrid ile Atletico Madrid'in eski futbolcuları Guti Hernandez ve Diego Forlan, iki kulüp arasındaki rekabete dair duygularını paylaştı.

Real Madrid'in altyapısından yetişen ve 15 yılını geçirdiği kulübün efsaneleri arasına giren Guti, 7 Mart'taki Atletico Madrid derbisi öncesi La Liga'ya verdiği röportajda, iki takımın da büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu belirtti.

Başkent Madrid'in iki temsilcisi arasında her zaman bir çekişme olduğunu kaydeden 44 yaşındaki eski İspanyol futbolcu, "Ligi sadece onların üzerinde bitirmek değil, elde ettiğiniz her fırsatta da yenmek istersiniz." ifadesini kullandı.

Atletico Madrid maçları öncesi değişik duygular yaşadığını anlatan Guti, "Heyecan, sinir, her şeyden biraz vardır. Maçı kazanmak için büyük bir arzuyla o sahaya çıkarsınız. Maçtan sonra iki taraftan da pek çok kişiden telefon alacağınızı biliyorsunuz. Bu, zihninizde büyük bir yer tutar." değerlendirmesini yaptı.

"Şehirde, ülke çapında herkes bu maçı bekliyor"

2007-2011 yıllarında Atletico Madrid'de oynanan Forlan da Real Madrid derbilerinin değişik bir atmosfere sahip olduğunu belirtti.

Maçın hangi statta oynanacağının çok önemi olmadığını dile getiren Uruguaylı eski golcü, "Her derbi özeldir. Şehirde, ülke çapında herkes bu maçı bekliyor. La Liga tüm dünyada da izleniyor. Birçok insanın maçı seyredeceğini biliyor ve oynamaktan heyecan duyuyorsunuz." görüşünü paylaştı.

İki takımın da şampiyonluk mücadelesi verdiğini hatırlatan 41 yaşındaki Forlan, "Şehrin en iyisi olmak isteyen iki büyük kulüp. Görmek ve tabii ki oynamak için harika bir derbi." ifadelerini kullandı.

La Liga'da 3. sırada bulunan Real Madrid, 7 Mart Pazar günü lider Atletico Madrid'e konuk olacak.

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Real Madrid efsanesi Guti ile Atletico Madrid efsanesi Diego Forlan derbiyi değerlendirdi!
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