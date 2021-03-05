Son dakika: Metin Sipahioğlu'dan flaş sözler! "Utanmadan adalet adalet diye çığırtkanlık yapıyorlar"

"Ülkemizi tırnak içinde 'kirli' gündemlerle meşgul etmek istemiyoruz ama Fenerbahçe'yi hedef alan demeçler oldu. Penaltının yangından mal kaçırır gibi iptal edilmesi belki dünya rekoru oldu. Büyük resmi göstermek istiyoruz. Penaltının yangından mal kaçırır gibi iptal edilmesi belki dünya rekoru oldu ama bizim konuşma sebebimiz dünden, bugünden farklı. Biz büyük resmi göstermek istiyoruz."

"3 Temmuz 2011'de kahpe örgütün yaptığı saldırıdan sonra en büyük kumpası gördü Fenerbahçe. Bundan sonra hangi takımın zirveden dibe geldiği ve hangi takımın dipten zirveye çıktığı ortada...Bu camianın yaşadıklarını başkası yaşasa belki de o kulüpler yok olurdu."

"90'lı yılların sonundan başlayarak bu ülke, 10 yıl TFF başkanlığı yapan ve içindeki büyük aşkı ortaya çıkarıp, hayalinin Galatasaray başkanlığı olduğunu belirten, dolayısıyla TFF başkanlığı yaptığı dönemde de takımına büyük hizmet etmiş isimleri gördü. Aynı dönemlerde ne tesadüf ki ülkemizin başbakanının takımının neredeyse her maçına gittiğini gördük, yaşadık."

Serdar Tatlı'yı MHK'ya bizim getirdiğimiz algısını yaptılar. 25 senedir oynanan tiyatronun adı 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır'dır. Fenerbahçe, 2011'den beri sadece 1 kez şampiyon olmuştur ve 7 yıldır şampiyonluğu yoktur. Bu tablo varken hala utanmadan adalet adalet diye çığırtkanlık yapıyorlar."

"Beşiktaş, her kelimesine imza atılacak bir açıklama yaptı. Baba Hakkı, Şeref Bey gibi isimler, Türk futbolunun değerli isimleri, Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan isimler. Ama keşke Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesinde hakem için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapmasaydı da bu açıklamaları anlam bulsaydı."

"Zorlu algısıyla bizim doğratılmamızı sağladılar. MHK başkanı sayın Serdar Tatlı'nın bizim göreve getirdiğimizi iddia ettiler ama 'MHK başkanını göreve getirmek için çok uğraştım' açıklaması ortaya çıktı."

"Gördüğünüzü, her takıma karşı çalın. Kimseden korkmayın, etkilenmeyin. Hata yapacaksanız da kendi iradenizle yapın. 4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi! Dün akşam gri denecek pozisyonu tek açıdan değerlendiriyorlar ve 9 saniyede yangından mal kaçırır gibi iptal ediyorlar ve sonra iyi niyet bekliyorlar. Fenerbahçe nasıl iyi niyet göstersin?"

"PFDK, dirsek atan bir oyuncuya (Mustafa Muhammed) sadece 1 maç ceza veriyor. Bunu veriyorsa, Türk futbolu sadece bağırma, çağırma ve algılarla yönetiliyordur. En az 2 olması lazım da, 1 maç ceza veriyorsanız Türk futbolu farklı denklemlerle yönetiliyor demektir. Galatasaray başkanının bu demecini herkes gördü."

"Gerçi biz bu ülkede neler gördük... Kulübümüz kuşatma altındayken, 2012 yılında rakibimizin stoperleri ve teknik direktörü sahaya çıkabilsin diye bir uygulama yapıldı. Ceza erteleme uygulaması. Kadıköy'e o sayede çıktılar. Türkiye bunları görsün ve konuşsun."

"Hakem hataları olmasa, şu anda liderlik koltuğunda Fenerbahçe olurdu. Her maça final olarak odaklanacağız ve adım adım zafere yürüyeceğiz. Son 13 hafta kenetlenelim, bu yapıya karşı tek şansımız kenetlenerek mücadele etmek."